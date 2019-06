O verão começa esta sexta-feira mas com temperaturas baixas para a época

Já nasceu o dia mais longo do ano. Começou o verão e em Stonehenge, no Reino Unido, os primeiros raios solares foram recebidos com música dança e meditação.



É o nascer do sol no solstício de verão. Às 16h54 em ponto desta sexta-feira assinala-se a passagem de estação. Começa mais um verão no hemisfério norte e mais um inverno no hemisfério sul.



É o dia com maior duração de luz solar. São 14 horas, 53 minutos e 7 segundos.