Obama e Trump lamentam morte de George H. W. Bush

"A América perdeu um patriota e um humilde servidor, George Herbert Walker Bush. Os nossos corações estão pesados, mas também estão cheios de gratidão. Os nossos pensamentos estão com toda a família Bush - e com todos os que foram inspirados pelo exemplo de George e Barbara", declarou Obama.





America has lost a patriot and humble servant in George Herbert Walker Bush. While our hearts are heavy today, they are also filled with gratitude. Our thoughts are with the entire Bush family tonight – and all who were inspired by George and Barbara’s example. pic.twitter.com/g9OUPu2pjY