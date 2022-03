Óbitos devido ao ciclone Gombe no Norte de Moçambique sobe para oito

"Nesta fase preliminar estamos com um total de oito óbitos, mas esta informação ainda não é definitiva", disse Luisa Meque, em declarações à comunicação social no início da noite de hoje em Nampula, num balanço preliminar.

A diretora-geral do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres não avançou detalhes sobre as circunstâncias do novo óbito, reiterando apenas que "todos os dados avançados são preliminares".

O ciclone Gombe atingiu a província de Nampula (noroeste) na noite de quinta para sexta-feira com ventos muito violentos e as previsões anunciavam ventos com velocidades até 160 quilómetros horários, chuvas torrenciais, além de danos significativos em zonas residenciais.

"Temos situações [em Nampula] em que algumas vias estão intransitáveis", declarou Luisa Meque.

O ciclone enfraqueceu durante o dia, transformando-se em tempestade tropical, mas continua a trazer muita chuva, abrangendo as províncias vizinhas.

Em Nampula, o ciclone provocou cortes no abastecimento de energia e água, bem como dificuldades nas comunicações telefónicas, designadamente de telemóveis, segundo vários testemunhos.

Os voos para a província foram cancelados na quinta-feira de forma preventiva, anunciou a companhia aérea nacional LAM.

Nas redes sociais, na Internet, circulam fotografias de danos materiais provocados em vários pontos da província, sobretudo árvores caídas, habitações e viaturas danificadas.

A empresa Eletricidade de Moçambique (EDM) já fez saber, em comunicado, que há 20 distritos sem energia, afetando cerca de 300 mil pessoas.

A tempestade Gombe chegou à costa moçambicana pelas 03:00 (01:00 em Lisboa) na categoria de ciclone intenso com chuva torrencial e vento de 165 quilómetros por hora, com rajadas superiores a 200, anunciou o centro meteorológico francês da ilha de Reunião.

A tempestade atingiu Moçambique três anos depois de os ciclones Idai e Kenneth terem fustigado, respetivamente, as regiões centro e norte do país naquela que foi uma das mais severas épocas chuvosas de que há memória.

Várias organizações não-governamentais estão prontas a intervir. Moçambique foi já duramente atingido em janeiro pela tempestade tropical Ana, que matou cerca de 100 de pessoas em Madagáscar, Moçambique, Maláui e Zimbabué.