Oito alunos feridos após explosão de granada em escola no sul de Moçambique
Oito estudantes ficaram hoje feridos, um dos quais em estado grave, na sequência da explosão de uma granada numa escola do posto administrativo de Maluana, província de Maputo, sul de Moçambique, avançou a polícia.
Segundo o chefe das operações no comando distrital da Polícia da República de Moçambique da Manhiça, Deoclésio Maiela, o incidente ocorreu esta tarde, quando um grupo de estudantes entrou em disputa, no recinto escolar, por uma granada na posse de outro aluno.
Um dos alunos terá arrancado a granada da "mãos dos colegas" e lançado contra as pessoas que se encontravam nas proximidades daquele recinto da Escola Secundária Filipe Jacinto Nyusi.
"Um deles arrancou nas mãos do outro e lançou onde havia outros alunos no recinto escolar e aquilo explodiu. E outros alunos que estavam lá no local ficaram feridos", disse à Lusa Deoclésio Maiela.
Sem avançar mais detalhes, o chefe das operações garantiu que as oito vítimas, uma das quais em estado grave, foram encaminhadas para o centro de saúde distrital, onde se encontram a receber cuidados médicos.