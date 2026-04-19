Oito crianças morrem em tiroteio nos Estados Unidos

Pelo menos oito crianças com idades entre um e 14 anos perderam este domingo a vida num tiroteio em Shreveport, no Estado norte-americano do Louisiana. As autoridades locais descrevem o incidente como uma "luta doméstica".





Dez pessoas foram atingidas a tiro, adiantou o porta-voz da polícia de Shreveport, Christopher Bordelon. O suspeito, acrescentou, ensaiou a fuga num veículo furtado, tendo sido abatido no decurso de uma perseguição policial.



"Acreditamos que é o único indivíduo que fez os disparos", sublinhou o mesmo porta-voz, precisando que algumas das vítimas "eram descendentes" do suspeito. Sobreviveram duas mulheres, uma das quais sofreu ferimentos graves e corre risco de vida.





A cena do crime inclui três casas do bairro de Cedar Grove, em Shreveport.



"Esta é uma situação trágica, talvez a mais trágica que já vivemos", afirmou, por sua vez, o presidente da câmara daquela cidade do noroeste do Louisiana, Tom Arceneaux.



c/ agências