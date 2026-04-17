Oito mortos em acidente de helicóptero na Indonésia

O aparelho Airbus, propriedade da empresa local Matthew Air Nusantara, perdeu contacto com os controladores aéreos cinco minutos após levantar voo na província de Kalimantan Ocidental, na quinta-feira de manhã.

O helicóptero transportava oito homens, incluindo um malaio, precisou num comunicado o diretor-geral da aviação civil, Lukman F. Laisa.

Para já, ainda não foi avançada a causa do acidente.

"Todos os passageiros e membros da tripulação morreram, com base nas nossas informações no terreno", afirmou o responsável.

As equipas de socorro encontraram as vítimas na quinta-feira à noite numa zona de floresta densa com encostas íngremes, descreveu hoje à France-Presse (AFP) a agência de busca e salvamento I Made Junetra.

A Indonésia, vasto arquipélago do Sudeste Asiático, depende em grande medida do transporte aéreo para ligar as milhares de ilhas no país.

O país apresenta um histórico negativo em matéria de segurança aérea, com vários acidentes mortais nos últimos anos.

Em janeiro, um avião fretado pelo Ministério das Pescas colidiu contra uma montanha, matando as dez pessoas a bordo.

Em setembro de 2025, um helicóptero que transportava seis passageiros e dois tripulantes despenhou-se na província de Kalimantan do Sul, matando todas as pessoas a bordo.