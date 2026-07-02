OMS declara fim do surto ligado ao navio de cruzeiro

O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou hoje o fim do surto de hantavírus ocorrido no navio de cruzeiro MV Hondius, que causou três mortes e gerou grande preocupação a nível internacional.

"Hoje, a última pessoa que teve contacto com alguém exposto ao hantavírus a bordo do navio de cruzeiro MV Hondius completou o período de quarentena, testou negativo e regressou a casa. Não foram relatados mais casos desde 25 de maio. Por isso, temos o prazer de anunciar que a OMS considera o surto de hantavírus terminado", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus numa conferência de imprensa em Genebra.

Segundo a OMS, foram reportados um total de 13 casos de hantavírus ligados ao cruzeiro.

O Hondius zarpou em 01 de abril de Ushuaia, no sul da Argentina, para atravessar o Atlântico Sul com 147 passageiros e tripulantes de diferentes nacionalidades a bordo. Durante a viagem, três pessoas morreram e outras quatro apresentaram sintomas de infeção.

Na sequência do surto foram identificados e monitorizados em 33 países 650 contactos dos passageiros afetados.

A origem deste surto de hantavírus ainda é desconhecida, mas, segundo a OMS, a primeira contaminação deverá ter ocorrido antes do início da expedição a 01 de abril, pois o primeiro passageiro a morrer, um holandês de 70 anos, apresentou sintomas já a 06 de abril.

O período de incubação do vírus situa-se entre uma a seis semanas e não existe vacina nem tratamento específico contra este vírus, que pode provocar uma síndrome respiratória aguda.

A OMS tinha indicado antes que vai continuar a investigar a origem do surto, assim como o hantavírus, alegando que esse trabalho é importante para o desenvolvimento de diagnósticos, de tratamentos e de vacinas.

Os hantavírus são vírus zoonóticos (podem ser transmitidos entre animais e humanos) caracterizados por infetar roedores e diferentes espécies circulam na Europa, na Ásia e no continente americano. Apenas algumas das espécies estão associadas a infeção humana, caso em que podem causar doença grave.