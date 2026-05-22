OMS eleva para 177 o número de mortos na RDCongo

Na vizinha Uganda, a situação é "estável", sem novos casos registados, pelo que os casos confirmados continuam a ser dois, com um falecido, acrescentou o líder da Organização Mundial da Saúde (OMS) na sua conta oficial na rede social X.

O anterior balanço apontava para 160 mortos e 671 casos. Na RDCongo, os números aumentam "à medida que melhoram os trabalhos de vigilância e os testes laboratoriais, mas a violência e a insegurança estão a dificultar a resposta", acrescentou o responsável máximo da agência de saúde das Nações Unidas.

Tedros Adhanom Ghebreyesus indicou o destacamento de mais profissionais da OMS para a província congolesa de Ituri, o epicentro da epidemia, para apoiar as comunidades afetadas, mantendo-se ao mesmo tempo o contacto regular com as autoridades governamentais para coordenar as ações de resposta.

O diretor-geral dá hoje uma conferência de imprensa, a segunda desde que foi declarada no domingo a emergência internacional.

É a primeira vez que um alto responsável da OMS emite este tipo de alerta sem convocar previamente um comité de emergência, embora, por enquanto, os especialistas da organização considerem baixo o risco a nível global, mantendo-o, no entanto, elevado na RDCongo e na região da África Subsariana.

A RDCongo é regularmente afetada por epidemias do vírus Ébola, que se transmite através do contacto direto com sangue ou outros fluidos corporais de pessoas infetadas ou animais infetados e provoca febre hemorrágica grave, dores musculares, fraqueza, dores de cabeça, irritação da garganta, febre, vómitos, diarreia e hemorragias internas.

A epidemia, declarada a 15 de maio, corresponde a uma nova estirpe do Ébola, para a qual não existe vacina e cuja taxa de mortalidade varia entre 30% e 50%, segundo a OMS.

O Ébola provoca uma febre hemorrágica altamente contagiosa, tendo já causado mais de 15.000 mortes em África nos últimos 50 anos.