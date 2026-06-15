Mundo
OMS lança roteiro científico sobre medidas de proteção contra calor
A Organização Mundial da Saúde lançou um roteiro científico para que os governos adotem medidas de proteção contra o calor.
Só nos últimos anos, morreram mais de 200 mil pessoas na União Europeia. A OMS quer reduzir este número a zero.
Sublinha que é preciso uma resposta institucional e coordenada e que os países podem antecipar as ondas de calor com a criação de centros de resfriamento, o acompanhamento dos idosos e o reforço das equipas de saúde durante esse período.
Sublinha que é preciso uma resposta institucional e coordenada e que os países podem antecipar as ondas de calor com a criação de centros de resfriamento, o acompanhamento dos idosos e o reforço das equipas de saúde durante esse período.