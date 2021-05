OMS. Longas horas de trabalho aumentam o risco de morte por doenças cardíacas e AVC

No primeiro estudo global sobre os efeitos dos horários excessivos na saúde dos trabalhadores, a OMS e a OIT concluíram que

Entre 2000 e 2016, o número de mortes por doenças cardíacas devido a longas horas de trabalho aumentou 42 por cento e 19 por cento por AVC.

72 por cento das mortes em consequência das longas horas de trabalho correspondiam a homens com idades entre os 60 e 79 anos, que trabalharam 55 ou mais horas por semana entre os 45 e 74 anos.

A pesquisa, publicada esta segunda-feira na revista científica Environmental International , demonstrou ainda que





Segundo o estudo, as pessoas que vivem no sudeste asiático e na região do Pacífico Ocidental foram as mais afetadas. Nas regiões com mais leis regulamentadas que limitam as horas de trabalho, como a Europa ou a América do Norte, a incidência de mortes por problemas cardiovasculares é menor.

Pandemia veio agravar esta tendência

Por sua vez, esta tendência pode ser ainda mais agravada devido à pandemia da Covid-19, que mudou profundamente o mundo laboral. Embora o estudo não tenha abrangido o período da pandemia, a OMS sublinha que o recurso ao teletrabalho e a desaceleração económica podem ter aumentado os riscos associados às longas horas de trabalho.”, explica Frank Pega, funcionário da OMS envolvido no estudo, citado pela BBC A pandemia da Covid-19 mudou significativamente a maneira como muitas pessoas trabalham ”, disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS. "O teletrabalho revelou-se a norma em muitos setores, muitas vezes esbatendo as fronteiras entre casa e trabalho”, explica. “Para além disso, muitas empresas foram forçadas a reduzir ou encerrar atividades para economizar dinheiro e as pessoas que permanecem empregadas acabam por trabalhar mais horas., apelou Tedros Ghebreyesus.Maria Neira, diretora do departamento de Saúde Pública, Ambiente e Determinantes Sociais da OMS, alerta que “trabalhar 55 horas ou mais por semana é um sério risco para a saúde” e sublinha que “está na hora de acordarmos para o facto de que longas horas de trabalho podem levar à morte prematura”.

Frank Pega explica que o limite de horários seria inclusivamente benéfico para a entidade patronal, uma vez que demonstrou aumentar a produtividade. “É realmente uma escolha inteligente não aumentar a carga horária do trabalho durante uma crise económica”, explica o funcionário da OMS.