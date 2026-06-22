Onda de calor. Duas crianças encontradas mortas no interior de um carro no sul de França

"As causas das mortes ainda estão a ser apuradas, mas a onda de calor é a principal hipótese", disse à AFP a procuradora de Carpentras, Hélène Mourges.





As crianças foram encontradas em encontradas em paragem cardiorrespiratória no carro da mãe, na garagem da família, na tarde desta segunda-feira, no bairro de Bois de l'Ubac, em Carpentras. Apesar das tentativas de reanimação por parte dos serviços de emergência, ambas as crianças faleceram.



Não se sabe exatamente como as crianças entraram no veículo da família ou durante quanto tempo permaneceram no interior. Os primeiros relatos sugerem que as duas crianças entraram no carro sem o conhecimento da mãe, de 33 anos, segundo os órgãos de comunicação social franceses Alerta vermelho em metade do país França está a atravessar uma onda de calor, com 49 departamentos (metade do país) em alerta vermelho, o nível mais elevado de alerta de onda de calor, um recorde.



A Météo-France prevê "o dia mais quente alguma vez registado em França, em qualquer mês". No total, mais de 90% da população será afetada por esta onda de calor.



Esta onda de calor, que sucede a uma primeira em maio, é de intensidade "excecional", semelhante à de agosto de 2003, que provocou quase 15 mil mortos em França, "mas a sua duração é ainda incerta", segundo o instituto de meteorologia.





No total, mais de 90% da população será afetada por esta onda de calor. Treze pessoas chegaram a afogar-se ao tentarem, de forma imprudente, refrescar-se do calor.



Um total de 845 escolas e colégios foram encerrados na segunda-feira, enquanto outras 1.800, de um total de 60 mil escolas, tinham previsão de reabertura ao início da tarde.



No domingo, três idosos morreram nas suas casas em Gironde (sudoeste de França) devido ao calor extremo, segundo a câmara municipal. Pelo menos 13 pessoas morreram afogadas no fim de semana em França, segundo o serviço de segurança civil.

Europa enfrenta uma onda de calor cada vez mais intensa Esta é a segunda onda de calor a atingir a Europa Ocidental em menos de um mês. De acordo com o consenso científico, as alterações climáticas induzidas pela atividade humana estão a intensificar os eventos climáticos extremos, particularmente estas ondas de calor.



Espanha viveu o segundo dia de onda de calor esta segunda-feira, afetando sobretudo o País Basco (norte), onde foi emitido um alerta vermelho quando as temperaturas ultrapassaram os 40.°C. As autoridades pediram aos moradores que mantivessem as janelas fechadas e evitassem o uso de aparelhos que geram calor.



No domingo, as temperaturas ultrapassaram os 42.°C na Andaluzia e em Castela-Mancha, no sul e centro do país. A transmissão em direto do jogo do Mundial entre Espanha e Arábia Saudita num ecrã gigante no centro de Madrid foi cancelada.



A agência meteorológica espanhola Aemet alertou para temperaturas "entre 5 e 10 graus acima da média (...) As temperaturas vão descer na quinta-feira, mas o calor vai manter-se intenso."



Em Portugal, o dia mais quente deverá ser terça-feira, segundo a agência meteorológica. Apenas três áreas no interior norte e centro foram colocadas em alerta laranja, onde os ventos fracos irão agravar o "desconforto térmico", de acordo com a agência.



Mais a norte, na Bélgica, esta semana poderá ser "a mais quente de sempre registada no país", com uma temperatura média superior a 27.°C, segundo David Dehenauw, chefe de previsão do Instituto Real de Meteorologia (IRM).



Alguns comboios foram cancelados durante as horas de ponta de segunda e terça-feira, informou a Companhia Nacional de Ferrovias da Bélgica (SNCB).



Nos Países Baixos, as temperaturas poderão atingir os 37.°C até ao final da semana, de acordo com as previsões locais. Está em vigor um "alerta amarelo" em todo o país devido ao "calor desagradável e opressivo".



Um raro alerta vermelho para "calor extremo", correspondente ao nível mais alto, foi emitido para quarta e quinta-feira em partes do sul de Inglaterra, anunciou o Serviço Meteorológico do Reino Unido (Met Office) na segunda-feira.



"As temperaturas máximas à sombra ultrapassarão os 37°C e poderão mesmo atingir os 38 a 40.°C em algumas zonas" desta zona, que inclui Londres, Birmingham e Cardiff, no País de Gales, com "noites muito quentes e húmidas que reduzirão a capacidade de recuperação das pessoas".



Inglaterra enfrenta uma onda de calor intensa e "sem precedentes", alerta o Akshay Deoras, cientista atmosférico da Universidade de Reading, que teme "repercussões generalizadas na saúde pública, nas infraestruturas e nos serviços essenciais".



Na Suíça, é muito provável que a onda de calor se prolongue até ao próximo fim de semana, com as temperaturas a subirem ligeiramente a partir de terça-feira, atingindo o pico na segunda metade da semana, segundo a MeteoSwiss.



A mesma tendência é esperada na Áustria, onde a previsão é de que a onda de calor se mantenha ao longo da semana, com temperaturas acima dos 35.°C em grande parte do país, de acordo com o serviço meteorológico nacional.



Na Alemanha, o fim de semana foi marcado por tempestades localizadas, por vezes espetaculares, particularmente na região central de Hesse, onde caiu uma quantidade impressionante de granizo. Na aldeia de Braunfels-Philippstein, um limpa-neves teve mesmo de desobstruir ruas bloqueadas pelo granizo, que chegou à altura dos joelhos dos bombeiros. No entanto, os danos limitaram-se a propriedades.



A onda de calor ainda não está a atingir em força, mas o pior ainda está para vir. A marca dos 40.°C poderá ser ultrapassada na quinta e sexta-feira no oeste e sudoeste do país. A Alemanha está atenta ao seu recorde de 41,2.°C, que poderá ser batido.



As escolas, particularmente no sudoeste (Baden-Württemberg), estão a implementar o "Hitzefrei", o encerramento antecipado das aulas quando a temperatura ultrapassa os 25.°C.





c/agências



