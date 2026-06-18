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Onda de calor leva ao encerramento de escolas em algumas zonas de França
De Paris ao centro-leste, estão previstas temperaturas próximas dos 40 graus centígrados, o que motivou a suspensão das aulas em algumas escolas de Paris e Toulouse.
Embora o verão comece oficialmente apenas no domingo, 26 departamentos estão sob aviso laranja, com a meteorologia francesa a prever que a onda de calor se mantenha até à próxima semana.
O pico da onda de calor está previsto para domingo ou segunda-feira, com o aumento das temperaturas ainda mais acentuado pelo solstício de verão, o dia mais longo do ano e, portanto, com mais horas de sol.
Os autarcas enfrentam o dilema: fechar as escolas, arriscando a interrupção das aulas, ou mantê-las abertas, às vezes em detrimento do bem-estar das crianças.
Diversas escolas em Paris e Toulouse, sobretudo do ensino básico, anunciaram alterações nos horários a partir da tarde desta quinta-feira.
O calor também coloca desafios aos alunos do ensino secundário que realizam provas de disciplinas específicas em salas de aula sobreaquecidas, provas que contam para o resultado final deste nível de ensino.
O ministro da Educação francês anunciou esta semana que as provas orais do exame final do ensino secundário poderiam ser adiadas localmente, por "algumas horas ou alguns dias" e sugeriu que não houvesse provas durante o período da tarde.
Em comunicado, a agência de saúde pública francesa lembra que "o calor extremo tem impacto na saúde e um efeito imediato no corpo, independentemente da idade" e publicou uma série recomendações no seu site sobre as medidas de proteção a adotar por parte da população.
O pico da onda de calor está previsto para domingo ou segunda-feira, com o aumento das temperaturas ainda mais acentuado pelo solstício de verão, o dia mais longo do ano e, portanto, com mais horas de sol.
Os autarcas enfrentam o dilema: fechar as escolas, arriscando a interrupção das aulas, ou mantê-las abertas, às vezes em detrimento do bem-estar das crianças.
Diversas escolas em Paris e Toulouse, sobretudo do ensino básico, anunciaram alterações nos horários a partir da tarde desta quinta-feira.
O calor também coloca desafios aos alunos do ensino secundário que realizam provas de disciplinas específicas em salas de aula sobreaquecidas, provas que contam para o resultado final deste nível de ensino.
O ministro da Educação francês anunciou esta semana que as provas orais do exame final do ensino secundário poderiam ser adiadas localmente, por "algumas horas ou alguns dias" e sugeriu que não houvesse provas durante o período da tarde.
Em comunicado, a agência de saúde pública francesa lembra que "o calor extremo tem impacto na saúde e um efeito imediato no corpo, independentemente da idade" e publicou uma série recomendações no seu site sobre as medidas de proteção a adotar por parte da população.
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