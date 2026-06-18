Onda de calor leva ao encerramento de escolas em algumas zonas de França

Embora o verão comece oficialmente apenas no domingo,O pico da onda de calor está previsto para domingo ou segunda-feira, com o aumento das temperaturas ainda mais acentuado pelo solstício de verão, o dia mais longo do ano e, portanto, com mais horas de sol.Os autarcas enfrentam o dilema: fechar as escolas, arriscando a interrupção das aulas, ou mantê-las abertas, às vezes em detrimento do bem-estar das crianças.Diversas, provas que contam para o resultado final deste nível de ensino.O ministro da Educação francês anunciou esta semana que as provas orais do exame final do ensino secundário poderiam ser adiadas localmente, por "algumas horas ou alguns dias" e sugeriu que não houvesse provas durante o período da tarde.Em comunicado, a