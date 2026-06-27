Onda de calor na Europa. Temperaturas acima dos 35.°C previstas para 193 milhões

Esta análise, baseada nas previsões do Serviço Meteorológico Alemão e nas projeções populacionais para 2025 do Centro Comum de Investigação (Common Research Centre), está em linha com os dados da ONG austríaca Klimadashboard.



A maior parte do continente, desde a Grécia e Itália até à Dinamarca e ao extremo sul da Suécia, terá temperaturas acima dos 30.°C, embora Londres, Portugal e partes de Espanha devam manter-se relativamente amenizadas.

“Noites tropicais” na Roménia





Indicador inequívoco das alterações climáticas

Os seus efeitos são inúmeros: paralisações de centrais nucleares, como a de Beznau, na Suíça; sobreaquecimento de lagoas no Delta do Pó, no nordeste de Itália; degelo acelerado do glaciar do Ródano, na Suíça.





c/agências

No total, as temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30.°C para mais de 404 milhões de pessoas na Europa (excluindo a Turquia), um pouco menos do que no dia anterior.Entre as áreas mais afetadas pelas temperaturas extremas no sábado está a, onde cerca de 82 milhões de pessoas deverão enfrentar temperaturas acima dos 30.°C, incluindo 75 milhões com temperaturas acima dos 35.°C.Na, quase todo o país deverá sofrer com temperaturas acima dos 35.°C no sábado, afetando mais de nove milhões de pessoas.Grandes partes da, incluindo a capital Viena, a, principalmente Praga, e vastas áreas datambém serão afetadas.Em, as temperaturas deverão ultrapassar os 35.°C para cerca de 26 milhões de pessoas, menos do que no dia anterior.Os residentes de uma área são contabilizados se o modelo prevê temperaturas acima dos 30 ou 35 .°C em algum momento do dia de sexta-feira nesse local.O modelo tem uma precisão de aproximadamente 6,5 quilómetros e, por isso, não consegue refletir completamente as ilhas de calor urbanas, disse David Jablonski, da ONG Klimadashboard, à AFP.Assim, a análise "provavelmente subestima o número de pessoas afetadas em áreas urbanas densamente povoadas", afirma a organização no seu site "European Heat Tracker".A onda de calor, no entanto, está a recuar em França, com o fim dos alertas máximos previsto para a noite de domingo e a chegada de uma massa de ar mais fresco vinda de oeste e noroeste.Na Alemanha, também se espera um alívio a partir de segunda-feira, com temperaturas abaixo dos 30.°C.No leste da Roménia, o país prepara-se para emitir alertas vermelhos a partir de segunda-feira em quase todo o seu território, com o Serviço Meteorológico Nacional (ANM) a prever "temperaturas extremas" e "noites tropicais" até 1 de julho.A vizinha Moldávia vai proibir a circulação de veículos com peso superior a 12 toneladas nas estradas nacionais entre as 10h00 e as 20h00, de 28 de junho a 1 de julho.A Organização Meteorológica Mundial (OMM) considerou "possível" na sexta-feira que esta onda de calor seja sem precedentes na sua escala, embora ainda seja cedo para confirmar.