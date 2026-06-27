Mundo
Onda de calor na Europa. Temperaturas acima dos 35.°C previstas para 193 milhões
Pelo menos 193 milhões de pessoas na Europa, incluindo 75 milhões na Alemanha, deverão sentir temperaturas acima dos 35.°C em algum momento do sábado, de acordo com os cálculos da AFP, um aumento em comparação com sexta-feira, à medida que a onda de calor se desloca para o nordeste do continente.
No total, as temperaturas máximas deverão ultrapassar os 30.°C para mais de 404 milhões de pessoas na Europa (excluindo a Turquia), um pouco menos do que no dia anterior.
Esta análise, baseada nas previsões do Serviço Meteorológico Alemão e nas projeções populacionais para 2025 do Centro Comum de Investigação (Common Research Centre), está em linha com os dados da ONG austríaca Klimadashboard.Na sexta-feira, o modelo meteorológico calculado às 3h GMT previa temperaturas acima dos 35.°C para 150 milhões de pessoas.
Entre as áreas mais afetadas pelas temperaturas extremas no sábado está a Alemanha, onde cerca de 82 milhões de pessoas deverão enfrentar temperaturas acima dos 30.°C, incluindo 75 milhões com temperaturas acima dos 35.°C.
Na Hungria, quase todo o país deverá sofrer com temperaturas acima dos 35.°C no sábado, afetando mais de nove milhões de pessoas.
Grandes partes da Áustria, incluindo a capital Viena, a República Checa, principalmente Praga, e vastas áreas da Polónia também serão afetadas.
A maior parte do continente, desde a Grécia e Itália até à Dinamarca e ao extremo sul da Suécia, terá temperaturas acima dos 30.°C, embora Londres, Portugal e partes de Espanha devam manter-se relativamente amenizadas.
Em França, as temperaturas deverão ultrapassar os 35.°C para cerca de 26 milhões de pessoas, menos do que no dia anterior.
Para chegar a estes números, a AFP utilizou um método semelhante ao da Klimadashboard, combinando o modelo de previsão meteorológica do Deutscher Wetterdienst (DWD), o serviço meteorológico alemão, calculado às 3h GMT, com a densidade populacional.
Os residentes de uma área são contabilizados se o modelo prevê temperaturas acima dos 30 ou 35 .°C em algum momento do dia de sexta-feira nesse local.
O modelo tem uma precisão de aproximadamente 6,5 quilómetros e, por isso, não consegue refletir completamente as ilhas de calor urbanas, disse David Jablonski, da ONG Klimadashboard, à AFP.
Assim, a análise "provavelmente subestima o número de pessoas afetadas em áreas urbanas densamente povoadas", afirma a organização no seu site "European Heat Tracker".
“Noites tropicais” na Roménia
A onda de calor, no entanto, está a recuar em França, com o fim dos alertas máximos previsto para a noite de domingo e a chegada de uma massa de ar mais fresco vinda de oeste e noroeste.
Na Alemanha, também se espera um alívio a partir de segunda-feira, com temperaturas abaixo dos 30.°C.
No leste da Roménia, o país prepara-se para emitir alertas vermelhos a partir de segunda-feira em quase todo o seu território, com o Serviço Meteorológico Nacional (ANM) a prever "temperaturas extremas" e "noites tropicais" até 1 de julho.
A vizinha Moldávia vai proibir a circulação de veículos com peso superior a 12 toneladas nas estradas nacionais entre as 10h00 e as 20h00, de 28 de junho a 1 de julho.
Indicador inequívoco das alterações climáticas
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) considerou "possível" na sexta-feira que esta onda de calor seja sem precedentes na sua escala, embora ainda seja cedo para confirmar.
Os cientistas afirmaram que a onda de calor teria sido praticamente impossível sem as alterações climáticas provocadas pelo homem, que tornaram as temperaturas noturnas desta semana 100 vezes mais prováveis do que seriam há duas décadas.
Esta análise, baseada nas previsões do Serviço Meteorológico Alemão e nas projeções populacionais para 2025 do Centro Comum de Investigação (Common Research Centre), está em linha com os dados da ONG austríaca Klimadashboard.Na sexta-feira, o modelo meteorológico calculado às 3h GMT previa temperaturas acima dos 35.°C para 150 milhões de pessoas.
Entre as áreas mais afetadas pelas temperaturas extremas no sábado está a Alemanha, onde cerca de 82 milhões de pessoas deverão enfrentar temperaturas acima dos 30.°C, incluindo 75 milhões com temperaturas acima dos 35.°C.
Na Hungria, quase todo o país deverá sofrer com temperaturas acima dos 35.°C no sábado, afetando mais de nove milhões de pessoas.
Grandes partes da Áustria, incluindo a capital Viena, a República Checa, principalmente Praga, e vastas áreas da Polónia também serão afetadas.
A maior parte do continente, desde a Grécia e Itália até à Dinamarca e ao extremo sul da Suécia, terá temperaturas acima dos 30.°C, embora Londres, Portugal e partes de Espanha devam manter-se relativamente amenizadas.
Em França, as temperaturas deverão ultrapassar os 35.°C para cerca de 26 milhões de pessoas, menos do que no dia anterior.
Para chegar a estes números, a AFP utilizou um método semelhante ao da Klimadashboard, combinando o modelo de previsão meteorológica do Deutscher Wetterdienst (DWD), o serviço meteorológico alemão, calculado às 3h GMT, com a densidade populacional.
Os residentes de uma área são contabilizados se o modelo prevê temperaturas acima dos 30 ou 35 .°C em algum momento do dia de sexta-feira nesse local.
O modelo tem uma precisão de aproximadamente 6,5 quilómetros e, por isso, não consegue refletir completamente as ilhas de calor urbanas, disse David Jablonski, da ONG Klimadashboard, à AFP.
Assim, a análise "provavelmente subestima o número de pessoas afetadas em áreas urbanas densamente povoadas", afirma a organização no seu site "European Heat Tracker".
“Noites tropicais” na Roménia
A onda de calor, no entanto, está a recuar em França, com o fim dos alertas máximos previsto para a noite de domingo e a chegada de uma massa de ar mais fresco vinda de oeste e noroeste.
Na Alemanha, também se espera um alívio a partir de segunda-feira, com temperaturas abaixo dos 30.°C.
No leste da Roménia, o país prepara-se para emitir alertas vermelhos a partir de segunda-feira em quase todo o seu território, com o Serviço Meteorológico Nacional (ANM) a prever "temperaturas extremas" e "noites tropicais" até 1 de julho.
A vizinha Moldávia vai proibir a circulação de veículos com peso superior a 12 toneladas nas estradas nacionais entre as 10h00 e as 20h00, de 28 de junho a 1 de julho.
Indicador inequívoco das alterações climáticas
A Organização Meteorológica Mundial (OMM) considerou "possível" na sexta-feira que esta onda de calor seja sem precedentes na sua escala, embora ainda seja cedo para confirmar.
Os cientistas afirmaram que a onda de calor teria sido praticamente impossível sem as alterações climáticas provocadas pelo homem, que tornaram as temperaturas noturnas desta semana 100 vezes mais prováveis do que seriam há duas décadas.
Os seus efeitos são inúmeros: paralisações de centrais nucleares, como a de Beznau, na Suíça; sobreaquecimento de lagoas no Delta do Pó, no nordeste de Itália; degelo acelerado do glaciar do Ródano, na Suíça.
c/agências