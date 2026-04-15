ONG pedem a Singapura suspensão de execução por tráfico de um quilo de marijuana

A polícia deteve em 2018 Omar bin Yacob Bamadhaj, que tentava entrar no país vindo da Malásia com 1.009 gramas de canábis, indicaram hoje num comunicado conjunto a Human Rights Watch, a Amnistia Internacional, o Capital Punishment Justice Project e a Rede Asiática contra a Pena de Morte.

A justiça de Singapura condenou Bamadhaj por tráfico de drogas e, quatro meses deopois da rejeição de um recurso, em outubro de 2021, o cidadão de Singapura de 41 anos foi condenado à morte.

O juiz determinou que Bamadhaj atuou apenas como transportador, mas, ao não receber um certificado do Ministério Público que comprovasse a colaboração na investigação contra outras redes de tráfico de droga, não pôde beneficiar da redução da pena prevista na lei.

Após vários anos no corredor da morte, a família de Bamadhaj recebeu, no passado dia 02 de abril, uma notificação do Serviço Prisional de Singapura informando-a de que ele vai ser executado na quinta-feira, 16 de abril.