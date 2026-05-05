ONU afasta funcionária que agrediu empregada de `drive-thru` no Brasil

O caso ocorreu na noite da última sexta-feira, e ganhou repercussão após câmaras do circuito de segurança do estabelecimento registarem o momento em que a funcionária da ONU esbofeteou no rosto a trabalhadora do estabelecimento de `fast-food`.

Segundo a UNODOC, a mulher foi suspensa administrativamente e ficará em licença enquanto decorrem as investigações, e explicou que a conduta da funcionária será apurada pelo Escritório de Serviços de Supervisão Interna (OIOS), órgão independente da ONU, "para as providências cabíveis".

A UNODC reiterou "que está à disposição para cooperar com as autoridades nacionais" e disse que "nenhuma forma de violência é tolerada" e que todo o seu pessoal tem "obrigação de cumprir com as regras e regulamentos da ONU (...), abstendo-se de qualquer comportamento que contrarie os valores de respeito, integridade, responsabilidade e ética que orientam o sistema das Nações Unidas".

A imprensa brasileira identificou a agressora como Huíla Borges Klanovichs, de 35 anos, que chegou a ser contactada, mas não se quis pronunciar.

Autoridades policiais que lidaram com o caso descreveram aos jornais locais que a confusão se iniciou após um engano na montagem de uma sanduíche que não deveria ter cebola.

Após solicitar a troca, a cliente passou a exigir que a empregada pedisse desculpas, mas esta recusou e, na sequência, foi agredida com uma bofetada no rosto desferida pela funcionária da ONU.

Em depoimento à polícia, Huíla Borges Klanovichs contou que foi desrespeitada pela empregada do estabelecimento após pedir que a cebola fosse retirada, explicando que tem alergia severa ao alimento.