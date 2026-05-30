ONU alerta para risco de "escalada perigosa" após drone atingir Roménia
A ONU alertou na sexta-feira para o risco de uma escalada perigosa na guerra na Ucrânia, após um drone ter atingido um edifício habitacional na Roménia, território da União Europeia e da NATO, fazendo pelo menos dois feridos.
"O secretário-geral está consternado com o ataque que terá ocorrido durante a noite e atingido um edifício residencial na cidade de Galati, na Roménia", referiu Stéphane Dujarric, porta-voz adjunto de António Guterres, em conferência de imprensa.
O porta-voz recordou que o diplomata português alertou, no seu discurso ao Conselho de Segurança, para "os perigos de uma escalada ainda maior" na guerra na Ucrânia.
"Condenamos veementemente qualquer ataque contra a população civil e as infraestruturas civis, independentemente do local onde ocorra", acrescentou, depois de a Rússia ter questionado se o drone era de origem russa e ter ordenado uma "investigação objetiva" ao incidente.
Um drone caiu num prédio de apartamentos em Galati, uma cidade no leste da Roménia, perto da fronteira com a Ucrânia, na madrugada de sexta-feira, provocando uma explosão seguida de um incêndio.
O incidente ocorreu em simultâneo com uma nova vaga de ataques de drones russos contra infraestruturas e alvos civis em território ucraniano, perto da fronteira fluvial com a Roménia.
A Aliança Atlântica condenou prontamente o incidente, classificando-o de imprudente e acusando e culpando diretamente o Kremlin.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, acusou a Rússia de "cruzar uma nova linha" no conflito.
"Condenamos a imprudência da Rússia. A NATO continuará a reforçar as nossas defesas contra todas as ameaças, incluindo os drones", realçou, acrescentando que Mark Rutte, secretário-geral da Aliança Atlântica, da qual Portugal faz parte, está "em contacto" com as autoridades romenas.
A Roménia anunciou que vai tomar medidas proporcionadas na sequência deste incidente e solicitou à NATO que mobilize mais meios antiaéreos no país.