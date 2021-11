ONU condena ataque em Sabha após rejeição de candidatura presidencial de filho de Kadhafi

Quinta-feira, homens armados não identificados invadiram o tribunal de primeira instância em Sebha, um dos três centros de análise de recursos - os restantes dois são em Tripoli (oeste) e Bengazi (leste) - obrigando-o a retirar os funcionários e a encerrar as portas.

O ataque ocorreu quando os advogados de Seif Kadhafi se preparavam para apresentar um recurso à rejeição da candidatura presidencial do filho do antigo líder líbio.

Hoje, num comunicado, a Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (MANUL) manifestou-se "alarmada" com o "ataque", condenou "qualquer forma de violência ligada às eleições" e reiterou o apelo à "proteção do processo eleitoral".

"Os ataques a instalações judiciais ou eleitorais não são apenas atos criminosos, puníveis pela lei líbia, mas também minam o direito de os líbios participarem no processo político", lê-se no comunicado da MANUL.

O governo provisório da Líbia condenou, ainda quinta-feira, o ato "odioso" e anunciou a abertura de uma investigação.

A Alta Comissão Eleitoral (HNEC) anunciou nesta quarta-feira a exclusão de 25 dos 98 candidatos por não cumprimento do disposto na lei eleitoral, entre eles Seif Kadhafi, 49, procurado pelo Tribunal Penal Internacional (TPI) por "crimes contra a humanidade".

Capturado no final de 2011 por um grupo armado líbio em Zenten (noroeste), Seif Kadhafi foi condenado à morte em 2015, após um julgamento apressado, antes de receber uma amnistia.

Desaparecido da vida pública, o filho do antigo líder líbio apresentou sua candidatura em meados deste mês, contando com o apoio dos nostálgicos do antigo regime, dececionados com uma transição política sem fim num cenário de caos.

Culminar de um laborioso processo patrocinado pela ONU, a eleição presidencial de 24 de dezembro e as legislativas marcadas para um mês depois visam virar uma página na década de conflitos e de lutas fratricidas desde a queda do regime de Khadafi, morto em 2011, durante uma revolta popular apoiada por uma polémica intervenção militar internacional.

Entre os candidatos presidenciais mais proeminentes estão o chefe do governo interino, Abdelhamid Dbeibah, o marechal Khalifa Haftar, que controla "de facto" o leste e partes do sul da Líbia, bem como o influente ex-ministro do Interior, Fathi Bachagha.