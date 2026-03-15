ONU envia ajuda de emergência para afegãos deslocados por conflito com Paquistão

ONU envia ajuda de emergência para afegãos deslocados por conflito com Paquistão

O Programa Alimentar Mundial (PAM) da ONU anunciou hoje que está a fornecer ajuda de emergência a 20.000 famílias afegãs deslocadas pelo conflito com o Paquistão.

Lusa /

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O organismo alertou que "a instabilidade persistente levará milhões de pessoas a uma situação de fome ainda maior".

"No Afeganistão, as crises estão a acumular-se. Depois de sofrerem com a perda de empregos e terremotos, famílias que já sofriam de desnutrição agora estão na linha de frente", disse o representante do PAM no Afeganistão, John Aylieff, em comunicado.

O PAM começou por isso a fornecer "assistência alimentar de emergência para salvar vidas de 20.000 famílias deslocadas pelo conflito", afirmou a agência da ONU.

Além de biscoitos fortificados, as famílias mais vulneráveis vão receber rações alimentares para dois meses e assistência financeira, acrescentou.

Muitos afegãos que vivem em áreas fronteiriças com o Paquistão foram forçados a fugir de casa devido aos confrontos em curso e alguns estão a viver em tendas.

O Afeganistão e o Paquistão estão em guerra há meses, com Islamabad a acusar o seu vizinho de abrigar combatentes do Talibã paquistanês, que reivindicaram a responsabilidade por ataques mortais no Paquistão, acusações que as autoridades afegãs negam.

O conflito intensificou-se em 26 de fevereiro com uma série de ataques aéreos paquistaneses e confrontos nas províncias fronteiriças do leste e do sul do Afeganistão.

De acordo com um relatório da ONU atualizado na sexta-feira, 75 civis afegãos foram mortos desde 26 de fevereiro.

"Apesar das condições perigosas", o PAM, que tinha suspendido temporariamente a ajuda, retomou as operações.

"O Afeganistão está preso entre dois conflitos", observou Aylieff, sendo que o país também faz fronteira com o Irão, que foi atacado pelos Estados Unidos e por Israel.

"Qualquer instabilidade contínua levará milhões de pessoas a uma fome ainda maior e pressionará ainda mais uma região já à beira do colapso", acrescentou.

Até 2026, quase metade da população do Afeganistão precisará de ajuda humanitária, de acordo com projeções da ONU feitas antes da mais recente escalada do conflito.

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