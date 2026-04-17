ONU pede libertação imediata de Aung San Suu Kyi após amnistia em Myanmar

"Todos os detidos injustamente desde o golpe de 2021 - incluindo a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi - devem ser libertados imediata e incondicionalmente", disse Volker Türk.

A pena de prisão da antiga líder de Myanmar foi reduzida hoje, no quadro de uma amnistia geral anunciada pelas autoridades militares, segundo uma fonte próxima do processo.

A medida foi decretada pelo presidente da junta militar, Min Aung Hlaing, e prevê a redução em um sexto de todas as penas inferiores a 40 anos.

A mesma fonte indicou que a decisão "também se aplica" a Aung San Suu Kyi, que se encontra detida desde o golpe de Estado de 2021 que derrubou o seu Governo eleito.

A ex-líder, de 80 anos, laureada com o Prémio Nobel da Paz em 1991, cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão em local não divulgado.