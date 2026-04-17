EM DIRETO
Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito no Médio Oriente

ONU pede libertação imediata de Aung San Suu Kyi após amnistia em Myanmar

ONU pede libertação imediata de Aung San Suu Kyi após amnistia em Myanmar

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos apelou hoje à libertação "imediata" e "incondicional" da ex-líder birmanesa Aung San Suu Kyi, após uma amnistia decretada pela junta militar ter reduzido parcialmente a pena.

Lusa /
Issei Kato - Reuters

VER MAIS

"Todos os detidos injustamente desde o golpe de 2021 - incluindo a conselheira de Estado Aung San Suu Kyi - devem ser libertados imediata e incondicionalmente", disse Volker Türk.

A pena de prisão da antiga líder de Myanmar foi reduzida hoje, no quadro de uma amnistia geral anunciada pelas autoridades militares, segundo uma fonte próxima do processo.

A medida foi decretada pelo presidente da junta militar, Min Aung Hlaing, e prevê a redução em um sexto de todas as penas inferiores a 40 anos.

A mesma fonte indicou que a decisão "também se aplica" a Aung San Suu Kyi, que se encontra detida desde o golpe de Estado de 2021 que derrubou o seu Governo eleito.

A ex-líder, de 80 anos, laureada com o Prémio Nobel da Paz em 1991, cumpre atualmente uma pena de 27 anos de prisão em local não divulgado.

 

PUB
PUB