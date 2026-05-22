ONU pede responsabilização por tratamento dado a ativistas da flotilha

"Estamos muito preocupados com estes relatos, principalmente os das pessoas que foram detidas. Mas, como sabem, basta ver o vídeo publicado por um ministro israelita, que mostra o tratamento humilhante dado às pessoas detidas", afirmou o porta-voz de Guterres, Stéphane Dujarric, ao ser questionado sobre os abusos físicos e sexuais relatados por alguns dos participantes da missão humanitária, intercetada no início desta semana por Israel em águas internacionais.

Numa conferência de imprensa, em Nova Iorque, Dujarric defendeu que todos os ativistas sejam "libertados e enviados para casa".

"E os responsáveis por este tratamento devem ser responsabilizados", frisou.

As críticas do secretário-geral juntam-se à de outros países como Espanha, Itália, França, Reino Unido, Bélgica e Canadá, que chegaram mesmo a convocar os principais representantes diplomáticos de Israel nos seus territórios para exigir uma explicação.

Os vídeos publicados pelo ministro da Segurança Nacional israelita, Itamar Ben-Gvir, suscitaram uma onda de indignação internacional, levando mesmo o Governo italiano, liderado por Giorgia Meloni, a pedir à União Europeia a adoção de sanções contra esse ministro de extrema-direita.

Num dos vídeos, Ben-Gvir ridiculariza ativistas da flotilha, que, no porto de Ashdod, para onde foram levados após a captura em águas internacionais, foram forçados a ajoelhar-se, de rosto no chão, vendados e algemados, enquanto o ministro lhes dizia "Bem-vindos a Israel" e sugeria ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu que o deixasse manter detidos por mais tempo os "aspirantes a heróis" para terem o mesmo tratamento que os "terroristas palestinianos".

Até mesmo o embaixador norte-americano em Israel, Mike Huckabee, afirmou que Bem-Gvir "traiu a dignidade da sua nação" com ações "desprezíveis", num movimento sem precedentes.

A União Europeia classificou como "completamente inaceitável" o tratamento dado aos ativistas da flotilha por Israel.

A Flotilha Global Sumud informou hoje que pelo menos 15 agressões sexuais e dezenas de feridos foram registados entre os membros detidos pelas autoridades israelitas, após terem sido mantidos sob custódia na sequência da intercetação dos seus barcos em águas internacionais no Mar Mediterrâneo, enquanto tentavam chegar à costa de Gaza.