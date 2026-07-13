OPEP volta rever em baixa estimativa da procura de petróleo em 2026

O relatório mensal da OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), publicado hoje em Viena, aponta agora para uma média de 105,94 milhões de barris diários o volume de petróleo que o mundo utilizará este ano, quando há um mês esperava que fosse de 106,13 milhões de barris diários.

Esta é a terceira revisão em baixa consecutiva realizada pelos especialistas da organização, num mercado petrolífero perturbado pela guerra no Irão, pelo bloqueio do estreito de Ormuz e por uma elevada volatilidade dos preços.