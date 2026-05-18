Operação europeia identifica milhares de publicações online do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica

Operação europeia identifica milhares de publicações online do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica

Ação coordenada pela Europol, com a participação da Polícia Judiciária, detetou 14 mil e 200 publicações em espaço europeu e restringiu a atividade na internet desta organização formalmente classificada como terrorista.

Joana Bénard da Costa - RTP /
Rui Alves Cardoso _ RTP

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Um total de 22 países colaboraram na operação para "identificar e remover conteúdo de propaganda, recrutamento e angariação de fundos, produzido e difundido por aquela organização terrorista nas redes sociais, serviços de streaming, sites de alojamento de blogs e sites independentes", pode ler-se no comunicado da PJ divulgado esta segunda-feira. 

A polícia portuguesa adianta que a acão culminou "na restrição da sua conta principal na plataforma X, @Sepah_Media, com mais de 150 mil seguidores, no espaço europeu".

A propaganda foi identificada em várias línguas, incluindo persa, inglês, francês, espanhol, árabe e bahasa indonésia, acrescenta a PJ. 

O material variava "desde discursos que misturavam narrativas de martírio religioso com mensagens políticas altamente carregadas e até vídeos gerados por inteligência artificial de glorificação da organização e de apelos à vingança do seu líder religioso”.

Em Portugal, foram sinalizadas "33 ligações associadas à atividade do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, distribuídos pelas plataformas TikTok (24 ligações) e Pinterest (9 ligações)", ainda de acordo com a PJ que sublinha que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é um dos principais pilares do aparelho militar e de segurança iraniano.
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