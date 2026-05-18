Operação europeia identifica milhares de publicações online do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica

Um total de 22 países colaboraram na operação para "identificar e remover conteúdo de propaganda, recrutamento e angariação de fundos, produzido e difundido por aquela organização terrorista nas redes sociais, serviços de streaming, sites de alojamento de blogs e sites independentes", pode ler-se no comunicado da PJ divulgado esta segunda-feira.





A polícia portuguesa adianta que a acão culminou "na restrição da sua conta principal na plataforma X, @Sepah_Media, com mais de 150 mil seguidores, no espaço europeu".

A propaganda foi identificada em várias línguas, incluindo persa, inglês, francês, espanhol, árabe e bahasa indonésia, acrescenta a PJ.





O material variava "desde discursos que misturavam narrativas de martírio religioso com mensagens políticas altamente carregadas e até vídeos gerados por inteligência artificial de glorificação da organização e de apelos à vingança do seu líder religioso”.

ainda de acordo com a PJ que sublinha que o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica é um dos principais pilares do aparelho militar e de segurança iraniano.