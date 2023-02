Operações de salvamento na Turquia chegam ao fim

No terreno, 265 mil operacionais turcos trabalham sem parar, acompanhados por 11.500 socorristas internacionais, mas as hipóteses de encontrar sobreviventes são quase nulas.



O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken, chegou no domingo ao país e prometeu mais de 90 milhões de euros em ajuda humanitária.