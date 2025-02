Oposição denuncia morte de mais um preso político na Venezuela

A morte de Araújo eleva para quatro o número de presos políticos falecidos desde novembro, sob custódia do Estado, segundo várias organizações não governamentais (ONG) venezuelanas.

"Confirmamos o falecimento de Reinaldo Araújo, dirigente do VV na paróquia de Juan Ignacio Montilla, município de Valera, estado de Trujillo (oeste). Foi sequestrado pelo regime a 9 de janeiro", denunciou a comissão, segunda-feira.

Na rede social X, o partido explicou que a mulher de Araújo tinha denunciado, há alguns dias, "o seu estado de saúde e exigido cuidados médicos para ele, algo que não lhe permitiram".

"Esta é a situação dos presos políticos que, atualmente, sofrem de múltiplas patologias e correm riscos consideráveis", sublinhou o partido.

O VV insta a comunidade internacional a "atuar imediatamente contra quem comete crimes contra a humanidade e que atualmente se aferram ao poder, condenando à morte centenas de venezuelanos".

"A nossa solidariedade para com todas as suas famílias e companheiros que sofrem hoje perante esta terrível notícia. Faremos justiça!", lê-se ainda na mensagem, que está acompanhada por uma foto do ativista e a palavra "assassinado".

Em 16 de dezembro, o Observatório Venezuelano de Prisões (OVP) denunciou que três presos políticos faleceram desde novembro sob custódia do Estado na Venezuela.