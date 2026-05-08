Oposição interna do PAIGC adia congresso para substituir direção

O autodenominado Grupo de Reflexão para a Renovação e Salvação do PAIGC anunciou para 09 e 10 de maio a realização do XI congresso do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, alegando que a atual direção não tem condições para continuar.

Na véspera da data, o grupo informa, numa carta divulgada pela imprensa guineense, que a reunião magna do partido irá decorrer "o mais rapidamente possível, logo que sejam levantadas as restrições impostas pelo Governo [de transição] relativamente às atividades que envolvam grandes aglomerações de pessoas".

Sem mencionar nova data ou fazer referência ao adiamento daquela que tinha anunciado, o grupo refere na carta que estão "em curso outras démarches a nível organizacional que prioriza grandes consensos sobre a realização do congresso".

Reafirma ainda "a sua firme determinação" na organização da reunião magna do partido e indica que aguarda a decisão das autoridades competentes sobre a suspensão da proibição de aglomerações para anunciar "de imediato nova data para a realização do XI congresso extraordinário do PAIGC".

O Grupo de Reflexão é composto por dirigentes do partido que se mantiveram no Governo depois da dissolução, em 2023, da maioria PAI-Terra Ranka, a coligação liderada pelo PAIGC, e que integram o atual executivo de transição nomeado pelos militares depois do golpe de Estado de novembro de 2025.

O presidente do partido, Domingos Simões Pereira, foi preso no golpe de Estado e permanece em prisão domiciliária.

Simões Pereira dirige o PAIGC há 12 anos e o próximo congresso deveria ocorrer em novembro de 2026.

Os contestatários da atual liderança alegam que Simões Pereira não tem mais condições para dirigir o partido e anunciaram a intenção de organizar o congresso.

Na carta dirigida hoje aos militantes referem que já reuniram "as 250 assinaturas por cada região" exigidas nos estatutos.

A direção do partido acusa o grupo de querer assaltar o poder e anunciou a antecipação do congresso, tendo convocado uma reunião do Comité Central para o efeito, a 28 de março.

A reunião agendada para um hotel de Bissau, por a sede do partido ter sido fechada pelos militares, foi cancelada devido às restrições em vigor às atividades políticas, segundo um comunicado do secretariado nacional do PAIGC, divulgada naquela ocasião.

O porta-voz do PAIGC, Muniro Conté, admitiu à Lusa a realização do congresso online, alegando que esta modalidade está prevista nos estatutos.

As divisões no histórico partido da libertação da Guiné-Bissau ocorrem depois de dois dos principais partidos, o MADEM G-15 e o PRS se terem dividido em duas alas, uma ligada às direções em funções e outra ao regime do então Presidente da República Umaro Sissoco Embaló.

Sissoco Embaló foi um dos fundadores do MADEM G-15, o Movimento de Alternância Democrática, fundado por dissidentes do PAIGC, em 2018.

O PRS (Partido de Renovação Social) foi fundado em 1992, por Kumba Iala, depois de ter sido expulso do PAIGC.

Os militares assumiram o poder na Guiné-Bissau, com o golpe de Estado de 26 de novembro, ocorrido em vésperas da publicação dos resultados provisórios das eleições gerais, presidenciais e legislativas, que não foram divulgados.

Desde essa altura, o país é dirigido por um Governo de transição, um Conselho Nacional de Transição (que substituiu o parlamento) e um Presidente da República de transição, o general Horta Inta-A.

O general anunciou que o período de transição terá a duração máxima de um ano, nomeou como primeiro-ministro e ministro das Finanças Ilídio Vieira Té, antigo ministro de Embaló, e anunciou eleições para 06 de dezembro próximo.

O líder do PAIGC, Simões Pereira, foi excluído, assim como o histórico partido da libertação, das eleições de 2025 e apoiou o candidato Fernando Dias, que reclamou vitória na primeira volta das presidenciais.