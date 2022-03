Opositor colombiano Gustavo Petro grande vencedor das eleições de domingo

No final de um escrutínio "calmo e transparente", de acordo com as autoridades eleitorais, o Pacto Histórico, coligação de esquerda e principal força de oposição do governo conservador cessante, obteve 17 dos 102 lugares no Senado, ultrapassando todas as outras formações tradicionais, indicaram os resultados oficiais parciais, publicados ao fim da tarde de domingo.

Na Câmara dos Representantes (câmara baixa do parlamento colombiano), a coligação de esquerda conquistou 25 dos 165 lugares, em segundo lugar depois do Partido Liberal, com 32, mas empatada com os conservadores e com maior número de votos, de acordo com os resultados.

"O Pacto Histórico alcançou os melhores resultados para o progresso na história da República da Colômbia", disse Gustavo Petro, já nomeado candidato da esquerda nas eleições presidenciais, marcadas para 29 de maio.

"Estamos à beira de ganhar a presidência logo na primeira volta", sublinhou.

O partido do governo, Centro Democrático (direita), que nas últimas eleições legislativas de 2018 obteve o maior número de votos no Senado, sofreu um pesado revés, ao ficar em quinto lugar no Senado, e em quarto na Câmara dos Representantes.

A direita, fragmentada em seis partidos, vai continuar maioritária no parlamento da Colômbia, fazendo com que o Pacto Histórico tenha de formar alianças com a Coligação Aliança Verde e o Centro Esperança (14 lugares na câmara alta), para conseguir impor-se.

No Senado, os tradicionais partidos, Conservador e Liberal, alcançaram 15 lugares cada um, Centro Democrático 14, Mudança Radical 11, Partido da U dez e a Coligação Mira-Colômbia Justa Livres quatro assentos.

Os candidatos do partido Comunes, que integrou a antiga e desmobilizada guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), somaram apenas 50 mil votos.

Com 95% das mesas escrutinadas, o Comunes tinha 29.200 votos (0,19%) para o Senado e 20.501 (0,13%) para a Câmara.

Apesar deste resultado, o Comunes vai manter cinco lugares no Senado e cinco na Câmara dos Representantes, garantidos pelo acordo de paz para as legislaturas 2018-2022 e 2022-2026.

Estes dez legisladores são designados pelo Comunes independentemente do resultado obtido nas urnas. Em 2026, vão candidatar-se em igual de circunstâncias com as restantes forças políticas e terão de garantir um limiar de 3%.

Neste escrutínio foram também eleitos, pela primeira vez, os 16 círculos transitórios especiais de paz, mecanismo desenhado para que 16 vítimas das zonas rurais afetadas pelo conflito no país possam entrar na Câmara dos Representantes.