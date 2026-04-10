Orbán acusa opositores de conspirarem para o desalojar do poder
O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, acusou hoje os opositores de "conspirarem" para lançar "caos, pressão e demonização internacional" sem darem ouvidos ao povo húngaro, a dois dias das eleições que podem afastá-lo do poder ocupado há 16 anos.
O ultranacionalista populista magiar declarou que os seus adversários políticos têm como cúmplices "serviços de inteligência estrangeiros" e não olham a meios para "tomar o poder", numa mensagem nas redes sociais.
Orbán denunciou ainda a existência de "ameaças de violência" contra os seus apoiantes, "acusações fabricadas de fraude eleitoral" e "manifestações pré-organizadas", mesmo antes da contagem dos votos.
As eleições húngaras de domingo deverão marcar uma viragem do país à direita, com as sondagens a indicarem que o parlamento pode integrar apenas três partidos e o movimento Nossa Pátria (extrema-direita) assumir um papel determinante.
As sondagens atribuem a vitória ao partido opositor Tisza (centro-direita), liderado por Péter Magyar, que afastaria do poder o Fidesz.
Porém, analistas políticos não arriscaram antecipar o resultado, apontando o complexo sistema eleitoral húngaro, que beneficia o partido no poder, após sucessivas alterações legislativas promovidas por Orbán.