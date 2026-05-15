Organizações apoiam mais de 150 mil vítimas de terrorismo e cheias em Moçambique

A ajuda é concretizada através do Projeto Restore, de resposta humanitária multissetorial integrada para salvar vidas, composto pela Fundação Aga Khan, a Tearfund, Plan International, Food for the Hungry, ADRA Moçambique e Care, esta última a liderar o consórcio.

A iniciativa, em curso desde 01 de abril e que decorre até 30 de setembro, visa reduzir a vulnerabilidade em 11 distritos das províncias de Cabo Delgado e Nampula, no norte de Moçambique, e em Gaza, no sul, através da assistência em várias áreas consideradas fundamentais, entre as quais água, saneamento e higiene, abrigo, proteção social, segurança alimentar e meios de vida e saúde.

"Um projeto muito necessário considerando as necessidades crescentes que cada vez mais temos em Cabo Delgado e também o facto de que as cheias em Gaza (...) com muitos dos apelos [que] não foram respondidos de forma suficiente para as necessidades que temos no terreno", disse hoje a diretora nacional da CARE Moçambique, Katia dos Santos Dias, em representação do consórcio, durante o lançamento oficial do Projeto Restore, em Pemba, na província de Cabo Delgado.

Os 6.8 milhões de euros foram financiados pelo Fundo Comum por País (CBPF, na sigla em inglês) e estão sob gestão Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA).

Katia dos Santos Dias avançou que o projeto vai abranger os distritos de Quissanga, Chiúre, Ancuabe, Mueda e Nangade, em Cabo Delgado, todos afetados pelas incursões de grupos rebeldes, que protagonizam ataques armados na província desde outubro de 2017.

O Governo provincial de Cabo Delgado agradeceu a ajuda, pedindo uma ação coordenada com as autoridades locais para evitar a duplicação de assistência.

"É necessário termos maior clareza das nossas intervenções e um elevado sentido de responsabilidade, pautando permanentemente pelo diálogo e partilha de informações junto das lideranças de base comunitária e administrativa", disse o diretor provincial dos Transportes e Comunicações, Nelson Pereira, em representação do Governo de Cabo Delgado.

O consórcio Restore integra a Fundação Aga Khan, a Tearfund, Plan International, Food for The Hungry, ADRA Moçambique e Care.

Moçambique é considerado um dos países mais severamente afetados pelas alterações climáticas no mundo, enfrentando ciclicamente cheias e ciclones tropicais durante a época chuvosa, que decorre entre outubro e abril.

O número de mortos na última época das chuvas em Moçambique ascendeu a 311, com 1,07 milhões de pessoas afetadas desde outubro, segundo a última atualização do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres.