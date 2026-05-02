Organizações civis denunciam mais de 100 mortos em ataques no leste da República Democrática do Congo
Mais de 100 pessoas morreram esta semana em três ataques no leste da República Democrática do Congo, atribuídos por organizações civis às Forças Democráticas Aliadas (ADF), grupo ligado ao Estado Islâmico.
Os ataques começaram na terça-feira no território de Djugu, na província de Ituri, e atingiram as localidades de Bassa, Mayalibo e Bayamabadjeri, segundo o coordenador da organização da sociedade civil Vives, Dieudonné Litori, ao meio local Kivu Morning Post.
De acordo com o responsável, dezenas de casas foram incendiadas durante os ataques, levando os sobreviventes a fugir das localidades afetadas.
As autoridades congolesas ainda não se pronunciaram sobre os ataques em Ituri, considerada uma das bases de operações das Forças Democráticas Aliadas.
O grupo armado tem também alargado as suas ações à vizinha região de Kivu, aproveitando a instabilidade provocada pelo conflito que há anos opõe o exército congolês e os seus aliados às milícias do Movimento 23 de Março.
As Forças Democráticas Aliadas são apresentadas como uma extensão do Estado Islâmico na República Democrática do Congo e são consideradas um dos grupos armados mais brutais do continente africano.