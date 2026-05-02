Organizações civis denunciam mais de 100 mortos em ataques no leste da República Democrática do Congo

Os ataques começaram na terça-feira no território de Djugu, na província de Ituri, e atingiram as localidades de Bassa, Mayalibo e Bayamabadjeri, segundo o coordenador da organização da sociedade civil Vives, Dieudonné Litori, ao meio local Kivu Morning Post.

De acordo com o responsável, dezenas de casas foram incendiadas durante os ataques, levando os sobreviventes a fugir das localidades afetadas.

As autoridades congolesas ainda não se pronunciaram sobre os ataques em Ituri, considerada uma das bases de operações das Forças Democráticas Aliadas.

O grupo armado tem também alargado as suas ações à vizinha região de Kivu, aproveitando a instabilidade provocada pelo conflito que há anos opõe o exército congolês e os seus aliados às milícias do Movimento 23 de Março.

As Forças Democráticas Aliadas são apresentadas como uma extensão do Estado Islâmico na República Democrática do Congo e são consideradas um dos grupos armados mais brutais do continente africano.