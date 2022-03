Organizações humanitárias condenam recorde de execução de 81 pessoas num dia pela Arábia Saudita

As organizações humanitárias Amnistia Internacional e Human Rights Watch condenaram hoje a execução de 81 pessoas num só dia pela Arábia Saudita, considerando uma "terrível escalada" do uso da pena de morte e "uma demonstração brutal do regime autocrático".