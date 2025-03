Órgão legislativo chinês dominado pela economia e guerra comercial

Os avanços na área da inteligência artificial, materializados pela plataforma DeepSeek, e o encontro recente entre o presidente chinês, Xi Jinping, e empresários do setor privado, devolveram confiança aos investidores, resultando na forte recuperação nas praças financeiras da China. Mas o otimismo já está a ser perturbado pela entrada em vigor de novas taxas alfandegárias nos Estados Unidos sobre produtos chineses.

A Assembleia Popular Nacional (APN), cuja sessão anual decorre até 11 de março, é descrita pela imprensa oficial como o "supremo órgão do poder de Estado na China" e a "expressão máxima da democracia socialista".

O presidente da assembleia, Zhao Leji, é oficialmente o número dois da hierarquia chinesa, a seguir ao secretário-geral do Partido Comunista e presidente, Xi Jinping. O primeiro-ministro, Li Qiang, é o número três.

Os cerca de 3.000 delegados à APN, entre os quais uma representação das Forças Armadas, não são, porém, eleitos por sufrágio direto, e o "papel dirigente" do Partido Comunista Chinês (PCC) é "um princípio cardial".

Entre os delegados está a elite política, líderes empresariais, tecnológicos, mediáticos e artísticos do país asiático.

Os analistas esperam que Pequim estabeleça a meta de crescimento económico em cerca de 5%. Para atingir este objetivo, os responsáveis políticos devem aumentar o défice orçamental oficial da China para o valor mais elevado das últimas três décadas, injetando liquidez numa economia abalada por pressões deflacionistas, uma profunda crise imobiliária e, mais recentemente, o agravamento da guerra comercial com os Estados Unidos.

Guerra comercial em destaque

"A guerra comercial estará, sem dúvida, no topo da agenda à porta fechada da APN. Com mais taxas a serem aplicadas apenas um dia antes da abertura (da sessão plenária), é pouco provável que a posição orçamental da China mude imediatamente. Mas com o aumento das pressões externas, os decisores políticos poderão acelerar a aplicação de estímulos", escreveu a Bloomberg.

Isto significa que o governo terá de aumentar o seu próprio investimento e encorajar as empresas e as famílias a gastar mais. Um indicador fundamental para avaliar a magnitude do estímulo é a expansão do défice público.

As autoridades devem aumentar o objetivo do défice orçamental oficial deste ano para cerca de 4% do PIB, contra 3%, em 2024, de acordo com diferentes analistas.

O pacote previsto pelos economistas inclui uma quota de dois biliões de yuan (263 mil milhões de euros) para novas obrigações soberanas - o dobro do volume do ano passado - e até quatro biliões de yuan (526 mil milhões de euros) em novas obrigações das administrações locais.