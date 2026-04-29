"Os indícios de um novo tempo, de uma nova era, são sinais visíveis de uma realidade ainda invisível"

Paulo Rangel foi esta manhã um dos oradores no Foro La Toja, um forum anual que pretende analisar a relação atlântica e os desafios da Europa.





Numa intervenção, em que não esqueceu a relação com os Estados Unidos, o líder da diplomacia portuguesa avisou que “os indícios de um novo tempo, de uma nova era, jão não são meros indícios, são sinais visíveis de uma realidade ainda invisível”.Paulo Rangel lembra a importância das alianças no quadro internacional, e afirma ainda que a Europa não deve ficar à mercê de terceiros, no que diz respeito à defesa do espaço europeu.





“Os países europeus, países de alto desenvolvimento dispõem de capacidade financeira, dos recursos e da massa critica para tomarem conta da sua defesa”.Palavras do ministro dos Negócios Estrangeiros, na Fundação Calouste Gulbenkian, perante uma plateia onde se encontram nomes como o ex-chefe do governo espanhol Mariano Rajoy, Paulo Portas e o ex-governador do Banco de Portugal Mário Centeno.