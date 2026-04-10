Os negócios escondidos da subida ao Evereste

Por detrás do mito e do sonho, o Evereste também se tornou um mercado.





No Nepal, o montanhismo e o trekking sustentam uma grande economia local: autorizações de escalada, guias, carregadores, helicópteros, alojamento e logística contribuem de forma significativa para a economia do país.





A partir de setembro, os alpinistas que pretendam chegar ao cume do Evereste durante a época alta terão de pagar 15 mil dólares (cerca de 12 mil e 800 euros) contra os 11 mil dólares que pagavam anteriormente, o que representa um aumento de 36%.





Os preços vão aumentar na mesma proporção para as subidas fora de época: sete mil e 500 dólares entre setembro e novembro, depois três mil 750 dólares entre dezembro e fevereiro, segundo a BBC.

Estas autorizações são uma fonte de receitas essencial para o Nepal, onde o montanhismo e o trekking representam, por si só, mais de 4% da economia.





As autoridades esperam gerar mais receitas num setor que já é crucial, enquanto os alpinistas se queixam regularmente de que o Evereste está demasiado cheio, com cerca de 300 autorizações emitidas por ano.





No entanto, nada indica que este aumento de visitas esteja a reduzir a procura.

Narayan Prasad Regmi, Diretor-Geral do Departamento de Turismo, disse à agência Reuters que as taxas não eram revistas há muito tempo e que foram agora "atualizadas".





Kenton Cool, um britânico que já escalou o Evereste 18 vezes, descreveu o aumento como "não surpreendente", afirmando, em declarações à BBC, que teria pouco impacto para a maioria dos alpinistas estrangeiros.

Fraudes associadas às evacuações por motivos de saúde

Uma atividade que também atrai abusos. Recentemente a polícia nepalesa acusou 32 pessoas num alegado caso de fraude de seguros ligado a evacuações médicas por helicóptero.

Quentin Degrenne / AFP

O excesso de turismo

O Evereste está também a sofrer com o seu próprio sucesso como destino turístico e com um elevado nível de poluição.





Para combater o excesso de turismo, o Nepal aumentou o preço da licença de escalada e está agora a impor novas regras ambientais, incluindo a obrigação de trazer pelo menos dois quilos de resíduos das áreas acima do Campo II.

De acordo com os investigadores, certas saídas foram faturadas várias vezes, enquanto as viagens normais eram apresentadas como emergências para desencadear os reembolsos, segundo a agência de notícias France Presse (AFP).O caso vai ainda mais longe: asO prejuízo para as seguradoras é estimado em cerca de 20 milhões de dólares.De acordo com o, os sherpas e os, a fim de agravar os sintomas ligeiros do mal de altitude e depois convencer as vítimas de que corriam perigo de vida. Sob pressão, os turistas concordavam então com evacuações de helicóptero muito dispendiosas para Katmandu, que eram depois faturadas separadamente às seguradoras utilizando documentos falsificados. Em vários hospitais, os registos médicos foram também alegadamente fabricados para justificar estadias e tratamentos que nunca tinham sido efetuados.Este caso revela um ponto cego no turismo dos Himalaias:Quando a fatura depende da urgência demonstrada, a linha entre assistência e fraude pode tornar-se perigosamente ténue.Este problema não é novo. Já em 2018, uma investigação governamental tinha identificado 15 empresas do setor por práticas fraudulentas, sem levar a uma ação judicial imediata.Desde então, apesar de regras mais rigorosas, os abusos continuaram a minar a confiança das seguradoras e a expor o país a um escândalo mais vasto.Para Katmandu, o desafio é duplo: proteger um recurso económico essencial e, ao mesmo tempo, garantir que o Evereste não se torna uma montanha armadilha, saturada, poluída e entregue às redes que exploram as suas falhas.Apesar das atuais tensões geopolíticas, os profissionais nepaleses esperam grandes multidões no Evereste, cujo cume foi alcançado no ano passado por mais de 800 alpinistas."As perturbações no transporte aéreo podem afetar alguns alpinistas, mas não esperamos um impacto significativo", disse à AFP Dambar Parajuli, presidente da associação de organizadores de expedições.O cume mais famoso do mundo mostra que a lenda da superação dos limites também tem um lado muito realista.