Otava. Chefe da polícia demite-se após críticas sobre gestão dos protestos anti-vacinas

Please see my statement below. pic.twitter.com/2tfUDPiKTI — Chief Peter Sloly (@OPSChiefSloly) February 15, 2022

, escreveu o chefe demissionário, Peter Sloly, no Twitter.O responsável diz ter feito “todos os possíveis para manter a cidade segura” durante os dias de protestos. “Adquirimos novas ferramentas e recursos (…) e”, declarou.A polícia já confirmou a demissão de Sloly, que há três décadas se juntou às forças policiais de Toronto, no Canadá, e desde 2019 comandava as autoridades de Otava.A saída do chefe da polícia acontece depois de, sendo acusado de não ter feito o suficiente para as controlar.Alguns moradores de Otava disseram mesmo ter visto polícias a darem apertos de mão aos manifestantes e a ignorarem infrações, como a realização de aparentes festas nas ruas.Os protestos do chamado “comboio da liberdade”, contra as vacinas e medidas de controlo da pandemia de covid-19, têm sido de tal dimensão que

No centro da cidade de Otava continuam estacionados entre 400 a 500 camiões como forma de protesto.

Há uma semana, o chefe Peter Sloly dizia à estação de rádio canadiana Newstalk 580 que estava seguro da sua resposta às manifestações e que “não tinha a menor intenção” de se demitir.Na segunda-feira,para lidarem com os manifestantes. Na sequência da decisão, membros da Polícia Real do Canadá e da Polícia Provincial de Ontário serão mobilizadas para darem apoio.As ações de protesto estão a acontecer com maior força em Otava, mas ecoam pelo resto do país. Na terça-feira, a Polícia Real do Canadá avançou que quatro em cada 11 participantes detidos com armas na cidade de Alberta estão acusados de conspiração para matar agentes da polícia.