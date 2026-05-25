Ouvidas explosões em várias cidades iranianas

(em atualização)





A agência Tasnim informou que foram ouvidas três explosões em Bandar Abbas, enquanto a Fars avança que sons semelhantes foram ouvidos perto de Sirik e Jask, perto da importante via navegável de Ormuz.





Até ao momento, a causa das explosões é desconhecida.







A agência de notícias iraniana Mehr News afirma que a situação em Bandar Abbas está controlada e não há motivos para preocupação após as explosões a leste da cidade.







As autoridades iranianas estão a investigar a origem das explosões, que acontecem numa altura em que estará a ser ultimado um acordo de cessar-fogo com os Estados-Unidos.





Bandar Abbas é uma das cidades mais estratégicas do Irão, sendo a sede da principal base naval iraniana e a porta de entrada para o Estreito de Ormuz. A cidade abriga o maior complexo portuário iraniano, incluindo o porto Shahid Rajaee, por onde passa grande parte das importações e exportações do país.