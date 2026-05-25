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Ouvidas explosões em várias cidades iranianas
Foram ouvidas explosões na cidade iraniana de Bandar Abbas e em zonas costeiras junto ao Estreito de Ormuz, noticiaram os meios de comunicação iranianos esta segunda-feira, citados pela Reuters.
(em atualização)
A agência Tasnim informou que foram ouvidas três explosões em Bandar Abbas, enquanto a Fars avança que sons semelhantes foram ouvidos perto de Sirik e Jask, perto da importante via navegável de Ormuz.
Até ao momento, a causa das explosões é desconhecida.
A agência de notícias iraniana Mehr News afirma que a situação em Bandar Abbas está controlada e não há motivos para preocupação após as explosões a leste da cidade.
As autoridades iranianas estão a investigar a origem das explosões, que acontecem numa altura em que estará a ser ultimado um acordo de cessar-fogo com os Estados-Unidos.
Bandar Abbas é uma das cidades mais estratégicas do Irão, sendo a sede da principal base naval iraniana e a porta de entrada para o Estreito de Ormuz. A cidade abriga o maior complexo portuário iraniano, incluindo o porto Shahid Rajaee, por onde passa grande parte das importações e exportações do país.