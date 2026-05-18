PAICV vence em círculo eleitoral da diáspora em Portugal

De acordo com os resultados finais disponíveis em eleicoes.cv, o PAICV venceu em Portugal com 2.768 votos.

Já o Movimento para a Democracia (MpD), partido no poder desde 2016, agora derrotado, conseguiu 1.940 votos em Portugal, tendo apenas ficado à frente do PAICV nos locais de voto em Braga (25 para 14), Castelo Branco (19 para 11), Guarda (7 para 6), Mirandela (6 para 5), Monte da Caparica (65 para 56), Portalegre (2 para 1) e Vale da Amoreira (43 para 42).

Os outros partidos - Pessoas, Trabalho e Solidariedade (PTS), União Caboverdiana Independente e Democrática (UCID) e Partido Popular (PP) - somaram 207 votos em Portugal, que se insere no círculo da "Europa e Resto do Mundo".

Precisamente nesse círculo, onde além dos países europeus está também a China, o PAICV lidera com 5.827 votos (57,1%), estando o MdP com 3.716 votos (36,4%). Faltam ainda apurar resultados no Reino Unido, França e Suécia.

No círculo das Américas, onde faltam apurar votos nos Estados Unidos da América, o PAICV está à frente com 3.063 votos (66,3%) contra 1.363 do MdP (29,5%).

Por fim, no círculo eleitoral de África, onde faltam os dados eleitorais em Angola e Moçambique, o PAICV também está a liderar o escrutínio, com 1.490 votos (48,5%), mas de forma renhida contra os 1.455 votos (47,3%) do MdP.

O PAICV venceu as legislativas em Cabo Verde com 78.904 votos (45,5%), segundo os resultados oficiais hoje publicados que indicam também que 173.339 de 344.286 cidadãos inscritos no escrutínio exerceram o seu direito de voto, o que resultou numa taxa de participação de 50,3%.

O líder do PAICV, Francisco Carvalho, anunciou a conquista do parlamento com maioria absoluta e recebeu as felicitações do candidato derrotado do Movimento para a Democracia (MpD) e primeiro-ministro desde 2016, Ulisses Correia e Silva.

O chefe de Estado cabo-verdiano, José Maria Neves, declarou que a democracia no país ficou mais forte, após mais um processo eleitoral tranquilo, e deu os parabéns a todos os partidos, numa publicação nas redes sociais.

"O povo, soberanamente, falou. É o principal vencedor. Cabo Verde está, mais uma vez, de parabéns. A democracia saiu robustecida", escreveu José Maria Neves.

Segundo o chefe de Estado, "é tempo de felicitar os partidos políticos, por mais esta jornada cívica: o Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), pela vitória (37 deputados), o Movimento pela Democracia (MpD), eleito o principal partido da oposição democrática (33 deputados), a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) com dois deputados, o partido Pessoas, Trabalho e Solidariedade (PTS) e o Partido Popular (PP), que não elegeram nenhum representante".

Após uma "aceitação tranquila" dos resultados por todos, o processo eleitoral "concluir-se-á com a constituição da Assembleia Nacional, a posse do Governo, e aprovação da moção de confiança, no parlamento", acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel, saudou hoje a vitória do presidente do Partido Africano pela Independência de Cabo Verde (PAICV), Francisco Carvalho, e disse que o país lusófono "deu uma lição de democracia ao mundo".

O primeiro-ministro português, Luís Montenegro, também felicitou hoje Francisco Carvalho e saudou o apego democrático dos cabo-verdianos.