PAIGC da Guiné-Bissau felicita Francisco Carvalho por maioria absoluta 

O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) "recebeu com imensa satisfação a notícia da vitória do PAICV nas eleições legislativas realizadas em Cabo Verde no passado fim de semana", segundo uma carta divulgada na página oficial do partido, dirigida ao vencedor das eleições cabo-verdianas.

A carta de felicitações é assinada pelo presidente do histórico partido da libertação da Guiné-Bissau, Domingos Simões Pereira, que se encontra em prisão domiciliária, depois de ter sido detido no golpe de Estado que interrompeu as eleições gerais realizadas no país em novembro de 2025.

Simões Pereira deseja a Francisco Carvalho "os maiores êxitos na condução dos destinos de Cabo Verde nos próximos anos, em benefício de toda a população do arquipélago e da sua diáspora".

"Em nome do PAIGC e em meu próprio nome, felicito calorosamente os militantes, os simpatizantes e o presidente do PAICV por esta expressiva conquista eleitoral", lê-se na carta divulgada pelo partido.

Para o PAIGC, "esta vitória, alcançada com maioria absoluta num escrutínio altamente disputado, reflete de forma inequívoca a vontade de mudança do povo cabo-verdiano e a confiança renovada depositada no PAICV e no seu programa eleitoral Um Cabo Verde Para Todos".

O PAIGC "aproveita esta ocasião para saudar o povo irmão de Cabo Verde pela elevada maturidade democrática, uma vez mais demonstrada, através de um processo eleitoral" que considera "um exemplo notável para África e para o mundo".

O PAICV venceu as eleições de domingo, em Cabo Verde, com maioria absoluta, elegendo 37 dos 72 deputados, enquanto o MpD, com 33 deputados, assumiu que vai passar a ser a principal força da oposição, após 10 anos no poder.

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) elegeu dois deputados.

O processo eleitoral concluir-se-á com a constituição da Assembleia Nacional, posse do Governo e aprovação da moção de confiança, no parlamento.