País de Gales elege o seu primeiro chefe de governo nacionalista

Ap Iorwerth obteve a maioria dos votos na Câmara dos Comuns galesa, com o apoio de todos os 43 membros do seu partido e de dois membros do Partido Verde (Green Party, em inglês), pondo assim fim a quase um século de governo trabalhista no País de Gales após a sua retumbante vitória nas eleições regionais realizadas em 07 de maio.

Os nove deputados trabalhistas abstiveram-se na votação, que favoreceu a eleição de Ap Iorwerth, em comparação com os 34 votos obtidos por Dan Thomas, candidato do partido populista de direita Reform UK, e os sete votos para Darren Millar, dos conservadores.

O líder do Plaid Cymru destacou que servir como primeiro-ministro do País de Gales é o "maior privilégio" da sua vida e prestou homenagem à resiliência da sua antecessora, Eluned Morgan, do Partido Trabalhista, que liderava a região desde agosto de 2014 e renunciou à liderança do Partido Trabalhista galês na quinta-feira, depois de perder o seu lugar no parlamento nas eleições regionais.

Após a eleição, Ap Iorwerth afirmou que o País de Gales estava a viver um "momento histórico" e prometeu liderar um governo "sem preconceitos ou presunções" que não imporia limites ao que a nação pode alcançar.

O Plaid Cymru surgiu como a principal força política da região na sexta-feira, quando foram divulgados os resultados completos das eleições regionais, depois de conquistar mais de 35% dos votos e garantir 43 lugares no Parlamento galês, apenas menos seis do que os 49 necessários para a maioria absoluta.

O Reform UK ficou em segundo lugar com 34 lugares, seguido pelo Partido Trabalhista com 9, os conservadores têm 7 lugares, o Partido Verde 2 e os liberais democratas 1.

Com a nomeação de Ap Iorweth para o governo galês, três das quatro regiões britânicas serão lideradas por partidos pró-independência, dada a esperada recondução do nacionalista John Swinney como primeiro-ministro da Escócia, e com Michelle O`Neill, do partido de esquerda Sinn Féin, a liderar o governo da Irlanda do Norte desde 2024.

Embora Plaid Cymru não esconda as suas aspirações de independência a longo prazo, Ap Iorweth afastou a possibilidade de um referendo sobre a independência do País de Gales nesta nova legislatura, ciente de que a opinião pública galesa não apoia a independência, de acordo com todas as sondagens.