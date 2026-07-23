Países da UE chegam a acordo sobre 21.º pacote de sanções contra a Rússia

Segundo fontes diplomáticas citadas pela agência Reuters, o pacote inclui um congelamento de 12 meses do teto de preços do petróleo russo, assim como uma isenção de um ano que permite a transferência de gás natural liquefeito (GNL) russo para países terceiros, com renovação automática.



Além disso, o 21.º pacote de sanções inclui restrições abrangentes ao setor financeiro, assim como novas medidas contra as criptomoedas.



O pacote prevê ainda um número recorde de novas inclusões individuais, sanções contra navios da chamada “frota fantasma” e os seus facilitadores, medidas para restringir a concessão de vistos a antigos combatentes russos e novas restrições comerciais destinadas a limitar ainda mais a indústria militar russa. As sanções são aprovadas no mesmo dia em que os ministros dos Negócios Estrangeiros dos Estados Unidos e da Rússia estiveram reunidos em Manila para discutir a guerra na Ucrânia.



A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, veio já afirmar que o congelamento do limite máximo do preço do petróleo russo garante que "a máquina de guerra russa não beneficie de choques no mercado".



Afirmou ainda que o pacote acrescenta 32 bancos russos, empresas de criptomoedas e plataformas de comercialização de petróleo à lista de proibição de transações da UE, dando também um passo no sentido de proibir formalmente a entrada de combatentes russos na União Europeia.



O acordo chega após várias semanas de negociações e foi necessário adaptá-lo devido a reticências da Grécia.



“Os Estados-membros demonstram solidariedade para com a Grécia e espera-se que a Grécia faça o mesmo com outros no futuro”, afirmou um diplomata da UE.



O trabalho técnico relativo ao pacote de sanções será agora concluído e ainda esta quinta-feira será lançado um procedimento escrito para a sua adoção. Três mortos em ataques ucranianos na Rússia e na Crimeia anexada

Durante a madrugada desta quinta-feira, pelo menos três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas e outras oito ficaram feridas em ataques ucranianos contra a Rússia e a Crimeia anexada, de acordo com as autoridades locais.



Na região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, um homem morreu e outro ficou ferido no distrito de Chebekino, durante um ataque com um drone ucraniano contra um veículo, de acordo com um comunicado das autoridades regionais publicado no Telegram.



Nos subúrbios de Voronezh, a 500 quilómetros de Moscovo, "um menino de três anos foi morto" no incêndio que deflagrou na sua casa após a queda de um drone, escreveu no Telegram o governador regional Alexandre Goussev.



Na Crimeia, península anexada em 2014 pela Rússia, uma pessoa morreu e outras quatro, entre as quais duas crianças, ficaram feridas num ataque ucraniano, informou o governador local nomeado por Moscovo, Serguei Axionov.



Mais de quatro anos após o início da ofensiva russa em grande escala contra a Ucrânia, os ataques de ambas as partes têm vindo a intensificar-se nos últimos meses, causando um número crescente de vítimas civis.



c/ agências

