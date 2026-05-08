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Países europeus emitiram mais 10 por cento de vistos Schengen a cidadãos russos em 2025
Os países da União Europeia emitiram mais de 10% de vistos Schengen a cidadãos russos em 2025. Embora a Comissão Europeia afirme que o número de vistos emitidos é inferior ao registado nos anos anteriores à guerra, as estatísticas não mostram o mesmo.
De acordo com os dados, os cidadãos russos apresentaram mais de 670.000 pedidos de vistos Schengen em 2025, ou seja, mais 8% do que em 2024.
Os países da União Europeia emitiram mais de 620.000 vistos a cidadãos russos em 2025, um aumento de 10,2% em relação a 2024. Destes, 477.000 eram vistos de turismo. As visitas a familiares e amigos foram a segunda categoria mais comum, seguidas de viagens de negócios.
França, Itália e Espanha asseguraram quase três quartos de todos os pedidos de vistos apresentados por cidadãos russos.
França, Itália e Espanha asseguraram quase três quartos de todos os pedidos de vistos apresentados por cidadãos russos.
França não só emitiu o maior número de vistos, como também os aumentou em mais de 25% em 2025, em comparação com o ano anterior.
A questão dos vistos para os cidadãos russos também assumiu uma dimensão política em Itália, na sequência da recente controvérsia em torno da participação russa na Bienal de Veneza. A correspondência entre os organizadores revelou tentativas de contornar as sanções da União Europeia, utilizando modelos de participação indireta para fornecer cartas de apoio à obtenção de vistos para artistas russos.
A questão dos vistos para os cidadãos russos também assumiu uma dimensão política em Itália, na sequência da recente controvérsia em torno da participação russa na Bienal de Veneza. A correspondência entre os organizadores revelou tentativas de contornar as sanções da União Europeia, utilizando modelos de participação indireta para fornecer cartas de apoio à obtenção de vistos para artistas russos.
ERTNews / 8 maio 2026 11:42 GMT+1
Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP
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