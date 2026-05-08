Países europeus emitiram mais 10 por cento de vistos Schengen a cidadãos russos em 2025









De acordo com os dados, os cidadãos russos apresentaram mais de 670.000 pedidos de vistos Schengen em 2025, ou seja, mais 8% do que em 2024.





Os países da União Europeia emitiram mais de 620.000 vistos a cidadãos russos em 2025, um aumento de 10,2% em relação a 2024. Destes, 477.000 eram vistos de turismo. As visitas a familiares e amigos foram a segunda categoria mais comum, seguidas de viagens de negócios.



França, Itália e Espanha asseguraram quase três quartos de todos os pedidos de vistos apresentados por cidadãos russos.





França não só emitiu o maior número de vistos, como também os aumentou em mais de 25% em 2025, em comparação com o ano anterior.



A questão dos vistos para os cidadãos russos também assumiu uma dimensão política em Itália, na sequência da recente controvérsia em torno da participação russa na Bienal de Veneza. A correspondência entre os organizadores revelou tentativas de contornar as sanções da União Europeia, utilizando modelos de participação indireta para fornecer cartas de apoio à obtenção de vistos para artistas russos.





ERTNews / 8 maio 2026 11:42 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP