Países instados a prosseguir apoio à Guiné Equatorial na "nova etapa de plena integração" na CPLP

Os nove Estados-membros, cujos chefes de Estado e de Governo estão hoje reunidos na 14.º conferência do bloco lusófono, a decorrer em São Tomé, decidiram "recomendar que os Estados-membros continuem a apoiar o Governo da Guiné-Equatorial na nova etapa do seu processo de plena integração na CPLP, no sentido de "prosseguir na incorporação do acervo normativo da CPLP, e acelerar os programas de ensino da língua portuguesa", bem como "garantir a efetiva participação da Guiné Equatorial nas reuniões setoriais da organização" e "avançar noutras áreas de cooperação necessárias ao reforço da plena integração do país" na organização.

A Guiné Equatorial, uma antiga colónia espanhola, é o mais jovem membro da CPLP - aderiu em julho de 2014, mediante um roteiro de adesão que previa, entre outras iniciativas, a promoção do português e a abolição da pena de morte, o que foi aprovado em setembro do ano passado, mas ainda não transposto para a Constituição do país.

Na cimeira de hoje, os países reconheceram "os esforços e o valioso contributo da Guiné Equatorial, do secretariado-executico e dos demais Estados-membros e de outros parceiros para o cumprimento dos sete Eixos do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial (PAIGE): Promoção da Língua Portuguesa, Acervo CPLP, Património Cultural, Comunicação Social, Sociedade Civil, Direitos Humanos e Desenvolvimento Económico".

Os Estados-membros felicitam "o empenho de todos os intervenientes nas atividades que levaram à boa concretização" do Programa de Apoio à Integração da Guiné Equatorial na CPLP 2021-2022" e congratulam-se "com os resultados obtidos".

No mesmo documento, a que a Lusa teve acesso, fica ainda clara a orientação para o secretariado-executivo da CPLP e o IILP - Instituto Internacional da Língua Portuguesa "reforçarem o seu apoio à Guiné Equatorial no que respeita à sua nova etapa na organização".

A CPLP é composta por Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste.