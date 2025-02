Países mais pobres instam os mais ricos a desafiar ceticismo climático de Trump

A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP29), realizada em novembro passado no Azerbaijão, foi considerada um fracasso.Para muitos países em desenvolvimento, esta promessa não é suficiente e pedem mais ajuda financeira para lidar com as consequências das alterações climáticas., disse Harjeet Singh ao jornal, um ativista climático e diretor fundador da“Sem esse apoio, os seus esforços de recuperação e transições para energia renovável são severamente prejudicados, colocando em risco as metas globais de redução de emissões e exacerbando a crise climática”, acrescentou.Ali Mohamed, presidente do grupo africano de negociadores e enviado especial do Quénia para mudanças climáticas, critica a desproporcionalidade existente e pede que os mais ricos “assumam a responsabilidade pelas suas ações”.“É inaceitável que essa devastação seja causada pela poluição de apenas alguns países do mundo, especificamente o G20, e eles devem assumir a responsabilidade pelas suas ações”, asseverou.

O "niilismo climático" de Trump

As expectativas são que a COP30, que decorrerá no Brasil, tenha um melhor desfecho do que a anterior, mas a falta de lideranças realmente empenhadas em combater as alterações climáticas entre as maiores economias está a preocupar os países mais pobres.Uma das exceções destas viradas à direita no bloco europeu é o Reino Unido, onde o primeiro-ministro, Keir Starmer, fez da mudança para uma economia de baixo carbono uma das suas principais “missões” para o governo."Dada a escassez de liderança de centro-esquerda da UE, líderes do Reino Unido como Keir Starmer e Ed Miliband [Secretário de Segurança Energética e Emissões Zero do Reino Unido] devem entrar com força no vazio, alavancando relacionamentos com nações-chave no sul global, incluindo Brasil, Índia e Quénia", instou Bledsoe, citado pelo Guardian."Esta deve ser a COP mais importante da Grã-Bretanha desde Glasgow", insistiu.