Palestinianos não preveem mudanças com novo Governo de coligação israelita

O líder da oposição centrista, Yaïr Lapid, e o nacionalista de extrema-direita Naftali Bennett anunciaram, na quinta-feira, que conseguiram chegar a um acordo com as forças da oposição para formar um novo Governo.

Caso o Parlamento israelita aprove o acordo, Bennett assumirá o cargo de primeiro-ministro nos primeiros dois anos de mandato, sendo depois substituído por Lapid nos dois anos seguintes.

, defendendo que Bennett, ex-aliado de Netanyahu e antigo responsável da principal organização de colonatos israelitas na Cisjordânia, seguirá a mesma agenda de direita.disse à agência Reuters Bassem Al-Salhi, representante da Organização para a Libertação da Palestina (OLP).“Não existem diferenças entre um líder israelita e outro”, afirmou Ahmed Rezik, um funcionário em Gaza. “Eles ou são bons ou maus para a sua nação. E quando se trata do nosso povo, eles são todos maus e todos se recusam a dar aos palestinianos os seus direitos e as suas terras”, acrescentou.

“Precisamos de uma mudança séria nas políticas”

The end of the Netanyahu era still contains within it built-in systems of racism, extremism, violence &lawlessness + expansionism, annexation & lawlessness. His former cohorts will maintain his legacy. It's up to the diminished progressive forces to challenge & change this legacy https://t.co/v2NhpSWQzX — Hanan Ashrawi (@DrHananAshrawi) June 2, 2021

O Hamas, o movimento islâmico que controla a Faixa de Gaza, considera ser indiferente quem governa Israel. “”, afirmou o porta-voz do Hamas, Hazem Qassem.Sami Abou Shehadeh, líder do partido nacionalista palestiniano Balad, explicou à Al Jazeer a que a questão não era a “personalidade” de Netanyahu, mas as políticas que Israel segue. “”, defende Abou Shehadeh. “A situação era muito má antes de Netanyahu e enquanto Israel insistir nas suas próprias políticas, continuará a ser má mesmo depois de Netanyahu. É por isso que nos opomos a este Governo”, acrescentou.Hanan Ashrawi, ex-membro do comité executivo da OLP, escreveu na rede social Twitter que o fim da era de Netanyahu ainda contém “sistemas embutidos de racismo, extremismo, violência e ilegalidade”. “Os seus ex-companheiros irão manter o seu legado. Caberá às minorias progressivas desafiar e mudar esse legado”, defende Ashrawi.

Quem é Naftali Bennett e o que defende?

Bennett, proposto primeiro-ministro, é um ultranacionalista religioso e líder do partido de extrema-direita Yamina.Poucos israelitas votaram no partido Yamina, de Bennett, nas eleições de março, conquistando apenas sete cadeiras em comparação com as 30 de Netanyahu. No entanto, o nacionalista de extrema-direita acabou por ser a peça crucial para a formação do Governo de coligação.

Enquanto antigo responsável da principal organização de colonatos israelitas na Cisjordânia, Bennett tem sido um forte defensor da anexação de partes da Cisjordânia que Israel ocupou na Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Nas suas mais recentes declarações sobre este assunto, Bennett parece propor uma continuação da política de expansão dos colonatos, mas com uma “melhoria das condições” para os palestinianos. “”, defendeu Bennett.“Eu não permitiria que terroristas cruzassem a fronteira com Gaza todos os dias… e se o fizerem, devemos disparar para matar. Terroristas de Gaza não devem entrar em Israel”, defendeu. Questionado pelo Times of Israel sobre se essa política se aplicaria a crianças palestinianas, Bennett respondeu: “”.Sobre o mais recente conflito entre Israel e Hamas, que culminou com um cessar-fogo alcançado a 20 de maio, Bennett afirmou que os palestinianos poderiam ter transformado Gaza "num paraíso". “Eles decidiram transformá-lo num Estado terrorista”, disse o futuro primeiro-ministro à CNN no mês passado.Dada a coligação de largo espectro político, continua a ser uma incógnita se Bennett conseguirá colocar em prática muitas das suas ideologias nos primeiros anos enquanto primeiro-ministro. O nacionalista de extrema-direita já deu a entender que o novo Governo dependerá muito de consensos partidários e cedências. "A esquerda está a fazer cedências difíceis para permitir que eu me torne primeiro-ministro", disse Bennett. "Todos terão de adiar a realização de alguns dos seus sonhos", afirmou.