Papa discursa no parlamento espanhol e reúne-se com imigrantes nas Canárias em junho

Segundo o programa da visita divulgado pelo Vaticano, Leão XIV chega a Espanha, a Madrid, em 06 de junho e fará um discurso no parlamento nacional no dia seguinte.

Será a primeira vez que um Papa visita o parlamento espanhol e discursa perante os deputados e senadores.

A visita terminará em 12 de junho e, além de Madrid, Leão XIV passará por Barcelona e por duas ilhas das Canárias, arquipélago que lida com a chegada de milhares de imigrantes anualmente que viajam desde as costas africanas a bordo de embarcações precárias conhecidas como `pateras` ou `cayucos`.

Leão XIV vai reunir-se nas Canárias, em 11 e 12 de junho, com imigrantes e com associações e organizações não-governamentais (ONG) que dão assistência a pessoas migrantes.

O Papa visitará ainda o porto de Arguineguín, na Gran Canaria, um dos símbolos da chegada de `pateras` às ilhas, e celebrará uma missa neste local.

A visita de Leão XIV a Espanha é "uma viagem herdada", que já tinha sido aprovada pelo antecessor, Francisco, que manifestou publicamente o desejo e o objetivo de ir às Canárias por causa da imigração.

Na passagem por Barcelona, em 09 e 10 de junho, o Papa visitará uma prisão e celebrará uma missa na Sagrada Família, onde inaugurará também formalmente a Torre de Jesus Cristo, o ponto mais alto da basílica desenhada pelo arquiteto Antoni Gaudí.

Com a conclusão desta torre, no início deste ano, a Sagrada Família passou a ser também a igreja mais alta do mundo.

A visita de Leão XIV coincide, por outro lado, em 10 de junho, com o centenário da morte do arquiteto Antoni Gaudí.

Durante a viagem a Espanha, o Papa terá ainda encontros institucionais, incluindo com os Reis, Felipe VI e Letizia, e com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e celebrará várias missas, como uma ao ar livre, na praça Cibeles, no centro de Madrid.

Do programa da visita fazem também parte, entre outros momentos, encontros com instituições sociais, com pessoas e entidades do mundo da cultura e do desporto e com católicos que, neste último caso, terá lugar no estádio Santiago Bernabéu (do Real Madrid).

A última visita de um Papa a Espanha foi em 2011, quando Bento XVI presidiu nesse ano à Jornada Mundial da Juventude de Madrid.

A visita de Leão XIV tem como lema "Levantai o olhar" - uma frase de Jesus Cristo aos discípulos, segundo os evangelhos.

Entre outras coisas, pretende ser "um apelo à sociedade espanhola e aos cristãos em Espanha para saírem das preocupações diárias, para irem mais além" e adotarem a "abertura aos outros e uma vida de caridade", disse recentemente o diretor do gabinete de comunicação da Conferência Episcopal Espanhola (CEE), Josetxo Vera.

O lema quer também tornar visível "as idiossincrasias" de cada um dos locais que o Papa vai visitar e convidar a "levantar o olhar" para a unidade, a beleza e a caridade, associadas a Madrid, Barcelona e Canárias, respetivamente, acrescentou.

A visita do Papa custará pelo menos 15 milhões de euros, segundo a CEE, que espera financiar as despesas com doações de fiéis, patrocínios de empresas e outras entidades e algumas verbas públicas desbloqueadas por diversas administrações, como o governo regional das Canárias.