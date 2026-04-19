Mundo
Papa em Angola. Leão XIV preside a missa campal no Kilamba
O Papa pede um projeto de futuro para Angola. Leão XIV cumpre o segundo de quatro dias de visita ao país.
Para este domingo, estão programados dois dos momentos mais altos da primeira presença de Leão XIV num país de língua oficial portuguesa.
São milhares os fiéis que se reunem neste momento. A missa conta com membros do Executivo, entidades da Igreja Católica e fiéis provenientes de vários pontos da capital e de outras províncias do país.A celebração integra o programa oficial da visita apostólica do Papa a Angola. Visita que tem sido marcada por momentos de grande proximidade com o povo e apelos constantes à convivência pacífica e ao respeito mútuo.
Durante a manhã, o líder da Igreja Católica presidiu à celebração da Santa Missa na centralidade do Kilamba, em Luanda, e à tarde, estará na recitação do terço no Santuário da Muxima.
Durante a manhã, o líder da Igreja Católica presidiu à celebração da Santa Missa na centralidade do Kilamba, em Luanda, e à tarde, estará na recitação do terço no Santuário da Muxima.