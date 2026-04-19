Papa em Angola. Leão XIV preside a missa campal no Kilamba

Para este domingo, estão programados dois dos momentos mais altos da primeira presença de Leão XIV num país de língua oficial portuguesa.

São milhares os fiéis que se reunem neste momento.A celebração integra o programa oficial da visita apostólica do Papa a Angola.Durante a manhã, o líder da Igreja Católica presidiu à celebração da Santa Missa na centralidade do Kilamba, em Luanda, e à tarde, estará na recitação do terço no Santuário da Muxima.