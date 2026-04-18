Papa em Angola. Luanda recebe Leão XIV para visita de três dias

Para os católicos angolanos, a presença do Sumo Pontífice pode constituir um marco importante no reforço da unidade nacional e da reconciliação no país.

Jornal da Tarde | 18 de abril de 2026

A noite é reservada a um encontro privado com os bispos angolanos.

c/ Lusa

Esperado ao princípio da tarde na capital angolana,Para domingo, estão agendadas celebrações religiosas na Centralidade do Kilamba – grande complexo residencial inaugurado em 2011 e elevado a município em 2024 -, a 30 quilómetros de Luanda, e no Santuário de Nossa Senhora da Muxima (Icolo e Bengo) – onde está em curso a construção de um novo templo e zonas residenciais -, a 130 quilómetros da capital, numa deslocação que fará por helicóptero.Na segunda-feira, o Papa desloca-se a Saurimo, capital da Lunda Sul, no Leste de Angola e fronteira com a vizinha República Democrática do Congo, onde, nas palavras do bispo do Luena, Martin Lasarte vai encontrar uma enorme riqueza humana, linguística e natural, numa região rica em recursos, mas marcada pelo subdesenvolvimento.No mesmo dia, Leão XIV regressa a Luanda para o último ato oficial da visita, antes da partida, na manhã de dia 21, para a Guiné Equatorial.