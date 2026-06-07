Papa em Espanha. Leão XIV ciritica católicos que desprezam o outro

Na manhã de domingo, mais de um milhão de pessoas juntou-se para ver o papa. Leão XIV cumprimentou por quem passava e abençoou vários bebés, antes da missa, o ponto alto do dia.



Na celebração, deixou uma mensagem aos espanhóis, com uma crítica: que a religião seja uma escola sem hipocrisia.



Leão XIV desafiou a assistência para que falava, em Madrid, a promover "o diálogo social" e a "tecer redes novas" para "entrelaçar uma sociedade renovada" em que a cultura "preserve a memória e favoreça o diálogo, que a educação promova a procura da verdade com espírito crítico" e os empresários "reconheçam a dignidade da pessoa e o trabalho continue a ser o motor da esperança".



A imprensa espanhola fala de uma das maiores missas de sempre da história do país, debaixo de muito muito sol e com temperaturas que ultrapassaram os 34 graus à sombra.



Mais tarde, o Papa falava para milhares de pessoas numa sala de espetáculos e eventos desportivos em Madrid em que começou por considerar que é "impossível não admirar a pegada de criatividade" de Espanha ao longo da história que se manifesta na arquitetura, na arte ou na gastronomia.



O encontro contou com a participação e intervenções de personalidades espanholas como o ator António Banderas, a nadadora Teresa Perales (que tem 28 medalhas conquistadas em jogos paraolímpicos), a campeã olímpica e mundial de badminton Carolina Marín e os líderes das maiores associações patronais e centrais sindicais espanholas, entre outros.



Leão XIV chegou a Madrid no sábado, para uma viagem de sete dias a Espanha que o levará ainda a Barcelona e a duas ilhas das Canárias.