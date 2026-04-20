Papa em terceiro dia de visita na zona "menos evangelizada" de Angola

Papa em terceiro dia de visita na zona "menos evangelizada" de Angola

O Papa Leão XIV está na manhã desta segunda-feira em Saurimo, capital da província angolana da Lunda Sul, zona que nunca recebeu uma visita papal e que é a "menos evangelizada" de Angola.

Leão XIV chegou sábado a Angola, tendo dedicado o primeiro dia da sua visita a contactos institucionais na capital angolana e o segundo a duas celebrações religiosas, a primeira na Centralidade do Kilamba, um dos bairros populosos dos arredores de Luanda, e a segunda no Santuário mariano da Muxima, o maior centro de peregrinação católica da África Subsaariana.

O Santo Padre visita a uma casa de acolhimento de idosos, passa pela Sé Catedral e segue para a esplanada onde celebrará missa.

O responsável pela Comissão Episcopal da Cultura e da Comunicação Social da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé (CEAST), António Francisco Jaca, disse à Lusa que a ida de Leão XIV a Saurimo é "um gesto muito importante".

O Leste de Angola "é a zona menos evangelizada" de Angola, a de evangelização mais tardia, de há pouco mais de cem anos, em contraste com as regiões Norte, Centro e Sul, cuja evangelização ocorreu no século XV, recordou.

A RTP África vai conduzir uma emissão especial esta segunda-feira sobre a visita do Papa a Angola, a partir das 17h00.
PUB
PUB