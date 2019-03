Papa está a ser atacado por Cardeais homofóbicos esquizofrénicos e hipócritas

Foto: Max Rossi - Reuters

De passagem por Portugal, para promover o livro "No armário do Vaticano", agora com uma edição portuguesa, o escritor, pesquisador e jornalista francês acusa o Cardeal George Pell, recentemente condenado na Austrália por abuso de menores, de ser um dos impulsionadores da corrente que está contra Francisco.



Frédéric Martel afirma mesmo, numa entrevista dada ao jornalista da Antena 1, Mário Rui Cardoso, que “existe um ataque ao Papa por cardeais de extrema-direita católica, homofóbicos, esquizofrénicos, hipócritas e eles mesmo homossexuais”.



Uma entrevista pode ser ouvida mais aprofundadamente no programa Visão Global, da Antena 1, este domingo depois do meio-dia.