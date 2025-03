Papa expressa profundas condolências às vítimas de incêndio na Macedónia do Norte

Segundo um telegrama do secretário de Estado do Vaticano, cardeal italiano Pietro Parolin, ao bispo de Skopje, Kiro Stojanov, Francisco quis "transmitir às famílias dos falecidos, principalmente aos jovens, a expressão das suas profundas condolências, num desejo de proximidade espiritual aos feridos".

O número oficial provisório de vítimas do incêndio na madrugada de hoje na discoteca em Kocani, a cerca de 100 quilómetros da capital, Skopje, subiu para 59 mortos e 155 feridos.

O ministro do Interior norte-macedónio, Pance Toskovski, referiu que, das 59 vítimas mortais, 35 foram identificadas, sendo 31 naturais das cidades de Kocani e Stip.

O número de pessoas hospitalizadas é de 155, acrescentou o ministro, que falava numa conferência de imprensa, sublinhando que foram emitidos quatro mandados de detenção, sem especificar quem são os visados.

As vítimas do incêndio são, na sua maioria, jovens que assistiam a um concerto do grupo de hip-hop DNK, um dos mais populares do país, na discoteca "Pulse", em Kocani.

As autoridades locais indicaram que cerca de 1.500 pessoas assistiam ao espetáculo.

"Tentaram reanimar as pessoas no local. Os bombeiros e as ambulâncias chegaram a tempo, mas não foi suficiente", relatou uma jovem que estava no concerto, citada por meios de comunicação locais à porta de um hospital já em Skopje.

A diretora do hospital de Kocani, Kristina Serafimovska, afirmou a um meio de comunicação local que as vítimas cujos corpos chegaram à unidade tinham entre 14 e 25 anos.

Entre os feridos, "deram entrada 70 pacientes com queimaduras e intoxicações por monóxido de carbono", acrescentou.

De acordo com o `site` informativo SDK, o incêndio começou pelas 03:00 (02:00 em Lisboa) e terá sido provocado por engenhos de pirotecnia.

Vídeos publicados nas redes sociais e filmados antes do incêndio mostram um tipo de fogo-de-artifício utilizado em ambientes fechados durante os concertos.

"Muito provavelmente, as faíscas atingiram o teto, feito de um material facilmente inflamável, e, num curtíssimo espaço de tempo, o incêndio propagou-se por toda a discoteca, formando uma densa nuvem de fumo", afirmou o ministro do Interior norte-macedónio.

Outras imagens, divulgadas um pouco mais tarde, mostram chamas de grandes dimensões a sair do edifício, vendo-se, depois, a chegada dos veículos de emergência.

O primeiro-ministro, Hristijan Mickoski, escreveu no Facebook que "o dia de hoje é difícil e profundamente triste para a Macedónia do Norte".

"A perda de tantas vidas jovens é irreparável e a dor das famílias, dos entes queridos e dos amigos é imensurável", afirmou.